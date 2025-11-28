Ancien mentor Juan Carlos Ferrero et de Carlos Alcaraz, Antonio Cascales a accordé une interview à Punto de Break dans laquelle il revient sur le choix de Ferrero, il y a quelques années, de se consacrer exclusivement au développement du jeune Alcaraz.
« Juan Carlos avait reçu des offres des meilleurs joueurs, du Top 10 à l’époque. Thiem l’avait appelé, Del Potro, Goffin, Halep… Il m’a dit qu’il ne voulait pas prendre quelqu’un qui était déjà bien lancé, car il ne voulait pas être un simple faire‐valoir sur le court. Cela m’a relativement surpris. Je sais comment est Juan Carlos et ce qu’il a vu chez Carlos. Il n’a pas changé. C’est un garçon super sympa, super reconnaissant… C’est ce que Juan Carlos a le plus apprécié. Quand Carlos avait 16 ans, Juan Carlos m’a demandé si je pensais qu’il allait devenir numéro un. J’ai répondu : ‘Il va devenir numéro un, à moins qu’il ne se blesse ou qu’il perde la tête’. On voyait qu’il était un joueur très spécial. Juan Carlos a fait un travail bien meilleur que ce que je pensais. »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 10:42