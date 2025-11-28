AccueilATPAntonio Cascales (proche de Ferrero, coach d'Alcaraz) : "Juan Carlos a reçu...
Antonio Cascales (proche de Ferrero, coach d’Alcaraz) : « Juan Carlos a reçu des offres des meilleurs joueurs, du Top 10 de l’époque. Thiem l’a appelé, Del Potro, Goffin, Halep… Mais je sais ce qu’il a vu chez Carlos »

Ancien mentor Juan Carlos Ferrero et de Carlos Alcaraz, Antonio Cascales a accordé une inter­view à Punto de Break dans laquelle il revient sur le choix de Ferrero, il y a quelques années, de se consa­crer exclu­si­ve­ment au déve­lop­pe­ment du jeune Alcaraz.

« Juan Carlos avait reçu des offres des meilleurs joueurs, du Top 10 à l’époque. Thiem l’avait appelé, Del Potro, Goffin, Halep… Il m’a dit qu’il ne voulait pas prendre quel­qu’un qui était déjà bien lancé, car il ne voulait pas être un simple faire‐valoir sur le court. Cela m’a rela­ti­ve­ment surpris. Je sais comment est Juan Carlos et ce qu’il a vu chez Carlos. Il n’a pas changé. C’est un garçon super sympa, super recon­nais­sant… C’est ce que Juan Carlos a le plus apprécié. Quand Carlos avait 16 ans, Juan Carlos m’a demandé si je pensais qu’il allait devenir numéro un. J’ai répondu : ‘Il va devenir numéro un, à moins qu’il ne se blesse ou qu’il perde la tête’. On voyait qu’il était un joueur très spécial. Juan Carlos a fait un travail bien meilleur que ce que je pensais. »

