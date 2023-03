Combien de titres du Grand Chelem Carlos Alcaraz ? Difficile de le prédire tant les facteurs pouvant influencer les résul­tats sont nombreux et ce même si les qualités du jeune espa­gnol sont déjà évidentes et surtout excep­tion­nelles. Quoi qu’il en soit, au sein de son team, quelques paliers semblent fixés et impor­tants à atteindre à en croire la décla­ra­tion d’Antonio Martinez‐Cascales pour le Times.

« À 25 ans, je pense qu’il pour­rait avoir gagné sept ou huit tour­nois du Grand Chelem. Après cela, nous pour­rons penser à d’autres défis », a lâché celui le fonda­teur de la Juan Carlos Ferrero Equelite Academy, ayant notam­ment accom­pagné Alcaraz durant la tournée sud‐américaine à Buenos Aires et Rio.

Le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire sait ce qu’il lui reste à faire.