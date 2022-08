Apey (ex‐agent de Sascha) : « Zverev est comme un champion de tennis typique qui en sait toujours plus que l’autre »

Hier, nous vous avions proposé un premier passage des décla­ra­tions de l’ex‐agent de Zverev. Il était ques­tion de la fameuse pause toilette de Tsitsipas l’an dernier dans l’Ohio. Pause visi­ble­ment montée en épingle par Sacha pour mettre mal à l’aise le Grec.

Dans un autre registre, Apey revient sur le travail qu’il a accompli pour le joueur alle­mand. On sent que leur sépa­ra­tion l’a vrai­ment touché et qu’il n’a pas encore tourné la page.

« Si l’on regarde le passé, les choses sont très claires : il y a deux ans, il avait sept contrats et, pour autant que je sache, il lui en reste un. C’est un très bon joueur et il va gagner de nombreux Grands Chelems, mais le temps d’être le prince avant d’être le roi s’est peut‐être éloigné. S’il gagne cinq Wimbledon, il peut changer les choses. Il est comme un cham­pion de tennis typique qui en sait toujours plus que l’autre. Je n’ai aucun problème avec lui. Les choses arrivent, il doit avoir ses raisons. Il l’a fait savoir dans la presse »