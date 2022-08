Apey (ex‐agent de Zverev) : « Zverev a monté le coup des fameux sms qu’auraient reçu Tsitsipas lors sa pause toilette alors que c’est complètement faux »

Il faut toujours se méfier des affir­ma­tions d’un agent qui a perdu l’un de ses meilleurs joueurs. C’est le cas Patricio d’Apey qui conseillait il y a quelques années Zverev et qui a décidé derniè­re­ment de lâcher quelques bombes. Celle concer­nant la polé­mique liée à la pause toilette de l’an dernier lors du match entre Zverev et Tsitsipas risque de faire couler beau­coup d’encre.

« C’est Zverez qui a essayé de monter le coup. Ces accu­sa­tions étaient dures. Stefanos en a pris plein la « tête » par Zverev mais aussi plus tard par Murray à l’US Open. Et ce n’était pas juste. Stefanos sait qu’il n’a pas triché. Il trans­pire beau­coup, et il change de vête­ments de la tête aux pieds, de chaus­settes, de cale­çons. Maintenant, la règle est claire, et quand il va aux toilettes, c’est 3 minutes. Les choses sont plus faciles à gérer. Ce que les gens ne savent pas, c’est qu’il a lui‐même écrit une lettre au conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de l’ATP pour leur demander de clari­fier la règle des toilettes, parce qu’il se sentait responsable »