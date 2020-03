Interrogé par Tennis365, Patricio Apey a tenu à mettre en avant le caractère de Stefanos Tsitsipas, son joueur : « Stefanos est un excellent gars avec qui travailler. Il est très réfléchi et apprécie les conseils qu’il reçoit de toutes les personnes aux cheveux gris autour de lui. Il prend tout en compte et il a une vision unique des choses. Après le Masters, on aurait pu s’attendre à le voir prendre le même selfie que tous les joueurs aux Maldives. Stefanos, lui, a préféré voyager en Islande et à Oman. Il a un esprit très occupé avec une soif d’explorer et de créer. Pour un athlète professionnel de 21 ans, c’est une perspective très rafraîchissante et je sais que le public apprécie.«