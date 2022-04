On sait que le père de Stefanos est un des éléments de la réus­site de son fils. Apostolos a bien voulu ouvrir la boite à souve­nirs à l’oc­ca­sion de cette victoire à Monte‐Carlo pour pointer le moment où il a pris la déci­sion d’ac­com­pa­gner son fils dans l’aven­ture du professionnalisme.

« Après avoir gagner un tournoi en Normandie, je me souviens du soir où nous avons pris l’avion vers la Grèce, il ne dormait pas, il était super excité et il est venu vers moi pour me dire qu’il voulait seule­ment jouer au tennis et ne rien faire d’autre dans sa vie, parce qu’il se sentait si bien sur un court de tennis. Je suis profes­seur et j’ai toujours respecté ce que disent les enfants. Quand ils disent des choses comme ça, ils le pensent vrai­ment, au plus profond d’eux-mêmes. Ma diffi­culté a plutôt été de faire ressortir ce qu’il y avait de meilleur en lui pour atteindre ce rêve et cette volonté qu’il avait de jouer au tennis. C’est là que cela a commencé. Puis, dans les tour­nois, dans sa carrière, il est très impor­tant d’avoir ses parents car c’est une vie très diffi­cile avec beau­coup de voyages, semaine après semaine. A un moment donné, il a commencé à perdre de vue ce qui se passait dans la vie. Mais avec la famille, comme cette semaine, car nous vivons dans le sud de la France, c’est bien plus confor­table, et il se sent à la maison, cela lui donne plus de force »