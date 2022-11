L’omniprésent et contro­versé père, égale­ment coach, de Stefanos Tsitsipas, Apostolos, a fait une sorte de bilan de la saison 2022 de son fils en se proje­tant avec enthou­siasme vers l’avenir.

« Chers fans, gens du tennis et spon­sors. Je tiens à vous exprimer toute ma grati­tude pour votre soutien et pour vos commen­taires utiles au cours de cette année. Il y a certai­ne­ment des amélio­ra­tions à apporter, et nous restons ouverts d’es­prit pour conti­nuer de grandir. Nous y travaillons afin d’of­frir un tennis de meilleure qualité et une inspi­ra­tion à tous ceux qui aiment le tennis et la vie elle‐même. Nous sommes heureux que vous nous soute­niez tout au long de ce voyage, avec votre passion dévouée et votre amour pour ce que vous faites, et cela ne passe pas inaperçu. Merci de nous aider à nous épanouir dans notre métier et à pour­suivre nos rêves avec une équipe de personnes dévouées et travailleuses qui sont là pour nous à tout moment où nous en avons besoin. Attachons nos cein­tures de sécu­rité et volons vers 2023 plus haut et plus stable. Nous souhai­tons à tous une bonne santé, de l’amour et du succès », a écrit l’en­traî­neur grec.

Tsitsipas sera attendu au tour­nant en 2023 après une dernière année mitigée.