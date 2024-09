Le papa de Stefanos s’est exprimé pour la première fois depuis leur « sépa­ra­tion ». Apostolos semble accepter la déci­sion de son fils même si l’in­siste assez forte­ment sur l’idée qu’un retour pour­rait être possible. Il est clair qu’il a voulu faire passer un message en expli­quant qu’il sera toujours dispo­nible. Ce qui est assez logique. Ses propos ont été énoncés sur le site Tennistourtalk.com

« Ce n’est pas la première fois, ce n’est rien. Stefanos a décidé que, pendant un certain temps, il voulait que je sois seule­ment son père, que je le consulte et que je ne parti­cipe pas trop à son entraî­ne­ment. C’est à lui de décider ce qu’il ressent, je dois le respecter. Il doit aussi comprendre ce qu’il veut. Il a son espace. Peut‐être qu’à un moment donné, il reviendra et me dira qu’il veut s’en­traîner avec moi, parce qu’il aime la façon dont je le guide. On ne sait jamais »