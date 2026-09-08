Cette fois‐ci, c’est la bonne.

Après plusieurs faux départs, Holger Rune va bel et bien effec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Danemark, et la Bulgarie, du 18 au 19 septembre.

L’ex‐4e joueur mondial, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre 2025, a annoncé la bonne nouvelle dans une publi­ca­tion diffusée sur son compte Instagram.

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🇩🇰💪 After 11 months, Holger Rune will come back to the tour next week at Denmark’s Davis Cup tie vs Bulgaria !



📸 @holgerrune2003’s IG pic.twitter.com/WW1D4ydFuT — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) September 8, 2026

« Bonjour à tous. J’ai une super nouvelle à vous annoncer aujourd’hui, et une super nouvelle pour moi aussi : je vais faire mon retour à la fin de la semaine prochaine pour la Coupe Davis. Je suis ravi. Je suis trop impa­tient. Ça fait 11 mois de travail acharné et j’ai trop hâte de revoir tous mes fans, tous les Danois et tous les fans du monde entier. Ça m’a telle­ment manqué. Revenir jouer et commencer à la maison, ça va être magni­fique. On se voit le 18 septembre à Copenhague pour mon premier match. »