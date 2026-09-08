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Après 11 mois d’ab­sence, une star du circuit annonce son grand retour

Par
Thomas S
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Cette fois‐ci, c’est la bonne. 

Après plusieurs faux départs, Holger Rune va bel et bien effec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Danemark, et la Bulgarie, du 18 au 19 septembre.

L’ex‐4e joueur mondial, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille le 18 octobre 2025, a annoncé la bonne nouvelle dans une publi­ca­tion diffusée sur son compte Instagram.

« Bonjour à tous. J’ai une super nouvelle à vous annoncer aujourd’hui, et une super nouvelle pour moi aussi : je vais faire mon retour à la fin de la semaine prochaine pour la Coupe Davis. Je suis ravi. Je suis trop impa­tient. Ça fait 11 mois de travail acharné et j’ai trop hâte de revoir tous mes fans, tous les Danois et tous les fans du monde entier. Ça m’a telle­ment manqué. Revenir jouer et commencer à la maison, ça va être magni­fique. On se voit le 18 septembre à Copenhague pour mon premier match. »

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 18:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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