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Après Alcaraz, Musetti et Vacherot, deux forfaits supplé­men­taires à Wimbledon !

Par
Baptiste Mulatier
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Les forfaits s’en­chaînent ces dernières heures à Wimbledon. 

Après Carlos Alcaraz (2e mondial), Lorenzo Musetti (15e) et Valentin Vacherot (20e), deux autres joueurs du top 60 se sont retirés du Grand Chelem londonien. 

Tomas Machac (42e) et Sebastian Korda (60e) ne parti­ci­pe­ront pas au troi­sième Majeur de la saison. 

Le Français Titouan Droguet, 112e mondial, se retrouve premier sur la liste d’at­tente et doit espérer un forfait supplé­men­taire pour inté­grer le tableau principal.

A noter que Wimbledon aura lieu du 29 juin au 12 juillet, et que les quali­fi­ca­tions commen­ce­ront ce lundi 22 juin. 

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 13:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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