Les forfaits s’enchaînent ces dernières heures à Wimbledon.
Après Carlos Alcaraz (2e mondial), Lorenzo Musetti (15e) et Valentin Vacherot (20e), deux autres joueurs du top 60 se sont retirés du Grand Chelem londonien.
Tomas Machac (42e) et Sebastian Korda (60e) ne participeront pas au troisième Majeur de la saison.
Le Français Titouan Droguet, 112e mondial, se retrouve premier sur la liste d’attente et doit espérer un forfait supplémentaire pour intégrer le tableau principal.
🍓Entry List Update – Wimbledon 🇬🇧— SpazioTennis (@SpazioTennis) June 18, 2026
OUT : Machac
IN : de Jong
NEXT : Droguet
QUALY
OUT : de Jong, Engel
IN : Moro Canas, Crawford
NEXT : Smith
A noter que Wimbledon aura lieu du 29 juin au 12 juillet, et que les qualifications commenceront ce lundi 22 juin.
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 13:48