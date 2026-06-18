Les forfaits s’en­chaînent ces dernières heures à Wimbledon.

Après Carlos Alcaraz (2e mondial), Lorenzo Musetti (15e) et Valentin Vacherot (20e), deux autres joueurs du top 60 se sont retirés du Grand Chelem londonien.

Tomas Machac (42e) et Sebastian Korda (60e) ne parti­ci­pe­ront pas au troi­sième Majeur de la saison.

Le Français Titouan Droguet, 112e mondial, se retrouve premier sur la liste d’at­tente et doit espérer un forfait supplé­men­taire pour inté­grer le tableau principal.

🍓Entry List Update – Wimbledon 🇬🇧



OUT : Machac

IN : de Jong

NEXT : Droguet



QUALY

OUT : de Jong, Engel

IN : Moro Canas, Crawford

NEXT : Smith — SpazioTennis (@SpazioTennis) June 18, 2026

A noter que Wimbledon aura lieu du 29 juin au 12 juillet, et que les quali­fi­ca­tions commen­ce­ront ce lundi 22 juin.