C’est une nouvelle mauvaise nouvelle pour le tennis et le tournoi de Roland‐Garros.
Quelques semaines après Carlos Alcaraz, blessé au poignet, c’est cette fois au tour de Lorenzi Musetti de déclarer forfait pour le Grand Chelem parisien suite à sa douleur ressentie lors de sa défaite face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.
Blessé au niveau de la cuisse, l’Italien, demi‐finaliste en titre à Paris, a annoncé la mauvaise nouvelle via son compte Instagram.
« Après le match d’hier, j’ai passé des examens médicaux qui ont révélé une blessure au muscle droit fémoral, nécessitant plusieurs semaines de repos et de convalescence. Malheureusement, cela signifie que je ne pourrai pas participer aux tournois de Hambourg et de Roland‐Garros — une nouvelle extrêmement difficile à accepter. Un immense merci au public de Rome pour son incroyable soutien : c’est exactement pour cela que, même si je n’étais pas à 100 %, j’ai choisi de monter sur le court et de tout donner lors de mon tournoi à domicile. Je vous tiendrai au courant », a déclaré celui qui va perdre gros en termes de classement après avoir atteint le dernier carré de Roland‐Garros en 2025.
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 17:34