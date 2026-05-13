C’est une nouvelle mauvaise nouvelle pour le tennis et le tournoi de Roland‐Garros.

Quelques semaines après Carlos Alcaraz, blessé au poignet, c’est cette fois au tour de Lorenzi Musetti de déclarer forfait pour le Grand Chelem pari­sien suite à sa douleur ressentie lors de sa défaite face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome.

Blessé au niveau de la cuisse, l’Italien, demi‐finaliste en titre à Paris, a annoncé la mauvaise nouvelle via son compte Instagram.

« Après le match d’hier, j’ai passé des examens médi­caux qui ont révélé une bles­sure au muscle droit fémoral, néces­si­tant plusieurs semaines de repos et de conva­les­cence. Malheureusement, cela signifie que je ne pourrai pas parti­ciper aux tour­nois de Hambourg et de Roland‐Garros — une nouvelle extrê­me­ment diffi­cile à accepter. Un immense merci au public de Rome pour son incroyable soutien : c’est exac­te­ment pour cela que, même si je n’étais pas à 100 %, j’ai choisi de monter sur le court et de tout donner lors de mon tournoi à domi­cile. Je vous tien­drai au courant », a déclaré celui qui va perdre gros en termes de clas­se­ment après avoir atteint le dernier carré de Roland‐Garros en 2025.