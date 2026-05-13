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Après Alcaraz, un autre cador du circuit déclare forfait pour Roland‐Garros !

Par
Thomas S
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C’est une nouvelle mauvaise nouvelle pour le tennis et le tournoi de Roland‐Garros.

Quelques semaines après Carlos Alcaraz, blessé au poignet, c’est cette fois au tour de Lorenzi Musetti de déclarer forfait pour le Grand Chelem pari­sien suite à sa douleur ressentie lors de sa défaite face à Casper Ruud en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome. 

Blessé au niveau de la cuisse, l’Italien, demi‐finaliste en titre à Paris, a annoncé la mauvaise nouvelle via son compte Instagram. 

« Après le match d’hier, j’ai passé des examens médi­caux qui ont révélé une bles­sure au muscle droit fémoral, néces­si­tant plusieurs semaines de repos et de conva­les­cence. Malheureusement, cela signifie que je ne pourrai pas parti­ciper aux tour­nois de Hambourg et de Roland‐Garros — une nouvelle extrê­me­ment diffi­cile à accepter. Un immense merci au public de Rome pour son incroyable soutien : c’est exac­te­ment pour cela que, même si je n’étais pas à 100 %, j’ai choisi de monter sur le court et de tout donner lors de mon tournoi à domi­cile. Je vous tien­drai au courant », a déclaré celui qui va perdre gros en termes de clas­se­ment après avoir atteint le dernier carré de Roland‐Garros en 2025. 

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 17:34

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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