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Après Alcaraz, un autre forfait aux consé­quences terribles

Par
Baptiste Mulatier
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Encore un énorme coup dur pour Jack Draper. 

Absent près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, le Britannique est à nouveau éloigné du circuit. 

Après avoir été contraint à l’abandon au premier tour à Barcelone, en raison d’une douleur au genou, il va louper les Masters 1000 de Madrid et Rome, mais aussi Roland‐Garros !

À Paris, il s’était hissé jusqu’en huitièmes de finale en 2025. Autant dire que Draper, 4e mondial l’an dernier, va perdre très gros dans les prochaines semaines et même quitter le top 100, en atten­dant savoir s’il sera prêt pour Wimbledon…

Un autre gros forfait à Roland‐Garros après celui de Carlos Alcaraz. 

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 21:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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