Encore un énorme coup dur pour Jack Draper.

Absent près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, le Britannique est à nouveau éloigné du circuit.

Après avoir été contraint à l’abandon au premier tour à Barcelone, en raison d’une douleur au genou, il va louper les Masters 1000 de Madrid et Rome, mais aussi Roland‐Garros !

À Paris, il s’était hissé jusqu’en huitièmes de finale en 2025. Autant dire que Draper, 4e mondial l’an dernier, va perdre très gros dans les prochaines semaines et même quitter le top 100, en atten­dant savoir s’il sera prêt pour Wimbledon…

Se confirman los peores presa­gios también con Jack Draper.



El britá­nico se salta Roma y Roland Garros y perderá 400 puntos, lo que le provo­cará salir del Top 100.



Si logra volver para Wimbledon, no será cabeza de serie y podría chocar con cual­quiera en primera ronda.



Este año… pic.twitter.com/PvfLU6DpLJ — José Morón (@jmgmoron) April 29, 2026

Un autre gros forfait à Roland‐Garros après celui de Carlos Alcaraz.