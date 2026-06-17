Lorenzo Musetti vit une saison 2026 cauchemardesque.
Quelques mois après son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien, l’Italien a déclaré forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet), après avoir déjà manqué Roland‐Garros.
Absent depuis sa défaite contre Casper Ruud à Rome le 12 mai dernier, le 15e joueur mondial souffre d’une blessure au niveau du muscle fémoral droit. A noter qu’il avait atteint le dernier carré sur le gazon londonien en 2024.
Il s’agit du troisième forfait pour Wimbledon dans le top 20 masculin après ceux de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit) et de Valentin Vacherot (blessé au pied gauche).
🍓Entry List Update – Wimbledon 🇬🇧— SpazioTennis (@SpazioTennis) June 17, 2026
OUT : Musetti
IN : Berrettini
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A noter que ce forfait de Lorenzo Musetti « profite » à son compatriote Matteo Berrettini, finaliste en 2021, qui intègre le tableau principal.
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 15:23