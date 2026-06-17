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Après Alcaraz, un autre gros forfait dans le tableau masculin !

Par
Baptiste Mulatier
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Lorenzo Musetti vit une saison 2026 cauchemardesque. 

Quelques mois après son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien, l’Italien a déclaré forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet), après avoir déjà manqué Roland‐Garros. 

Absent depuis sa défaite contre Casper Ruud à Rome le 12 mai dernier, le 15e joueur mondial souffre d’une bles­sure au niveau du muscle fémoral droit. A noter qu’il avait atteint le dernier carré sur le gazon londo­nien en 2024. 

Il s’agit du troi­sième forfait pour Wimbledon dans le top 20 masculin après ceux de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit) et de Valentin Vacherot (blessé au pied gauche). 

A noter que ce forfait de Lorenzo Musetti « profite » à son compa­triote Matteo Berrettini, fina­liste en 2021, qui intègre le tableau principal.

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 15:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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