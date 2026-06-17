Lorenzo Musetti vit une saison 2026 cauchemardesque.

Quelques mois après son terrible abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien, l’Italien a déclaré forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet), après avoir déjà manqué Roland‐Garros.

Absent depuis sa défaite contre Casper Ruud à Rome le 12 mai dernier, le 15e joueur mondial souffre d’une bles­sure au niveau du muscle fémoral droit. A noter qu’il avait atteint le dernier carré sur le gazon londo­nien en 2024.

Il s’agit du troi­sième forfait pour Wimbledon dans le top 20 masculin après ceux de Carlos Alcaraz (blessé au poignet droit) et de Valentin Vacherot (blessé au pied gauche).

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OUT : Musetti

IN : Berrettini

NEXT : Mullerhttps://t.co/v5ZGU7dQlP — SpazioTennis (@SpazioTennis) June 17, 2026

A noter que ce forfait de Lorenzo Musetti « profite » à son compa­triote Matteo Berrettini, fina­liste en 2021, qui intègre le tableau principal.