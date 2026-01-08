Après Carlos Alcaraz, dont la sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero a surpris tout le monde, un autre joueur espa­gnol du top 15 a mis fin à sa colla­bo­ra­tion avec son entraîneur.

Selon les infor­ma­tions du jour­na­liste Fernando Murciego, Alejandro Davidovich Fokina, 14e mondial, ne travaillera plus avec Felix Mantilla en 2026.

Et pour le remplacer, le joueur de 26 ans aurait choisi un ancien 9e mondial en la personne de l’Argentin Mariano Puerta.

❌ Alejandro Davidovich y Félix Mantilla NO seguirán traba­jando juntos en 2026.



Una lástima después de los números que habían firmado, colo­cando al mala­gueño en el top15 mundial.



➡️ Davidovich viajará esta tempo­rada con otro ex top10, el argen­tino Mariano Puerta. pic.twitter.com/hCcy8UqZWG — Fernando Murciego (@fermurciego) January 7, 2026

Une nouvelle annonce inattendue.