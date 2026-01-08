Après Carlos Alcaraz, dont la séparation avec Juan Carlos Ferrero a surpris tout le monde, un autre joueur espagnol du top 15 a mis fin à sa collaboration avec son entraîneur.
Selon les informations du journaliste Fernando Murciego, Alejandro Davidovich Fokina, 14e mondial, ne travaillera plus avec Felix Mantilla en 2026.
Et pour le remplacer, le joueur de 26 ans aurait choisi un ancien 9e mondial en la personne de l’Argentin Mariano Puerta.
❌ Alejandro Davidovich y Félix Mantilla NO seguirán trabajando juntos en 2026.— Fernando Murciego (@fermurciego) January 7, 2026
Una lástima después de los números que habían firmado, colocando al malagueño en el top15 mundial.
➡️ Davidovich viajará esta temporada con otro ex top10, el argentino Mariano Puerta. pic.twitter.com/hCcy8UqZWG
Une nouvelle annonce inattendue.
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 14:55