ATP

Après Alcaraz, un autre joueur du top 15 se sépare de son coach !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Après Carlos Alcaraz, dont la sépa­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero a surpris tout le monde, un autre joueur espa­gnol du top 15 a mis fin à sa colla­bo­ra­tion avec son entraîneur. 

Selon les infor­ma­tions du jour­na­liste Fernando Murciego, Alejandro Davidovich Fokina, 14e mondial, ne travaillera plus avec Felix Mantilla en 2026. 

Et pour le remplacer, le joueur de 26 ans aurait choisi un ancien 9e mondial en la personne de l’Argentin Mariano Puerta. 

Une nouvelle annonce inattendue. 

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 14:55

