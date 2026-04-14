« Avoir des caméras si près, alors que nous pouvons voir ce que nous voyons sur nos téléphones, me semble excessif. Nous n’avons déjà pas beaucoup d’intimité lors des tournois, et je trouve que c’est trop », déplorait Carlos Alcaraz en conférence de presse à Monte‐Carlo la semaine dernière.
Le numéro 3 mondial Alexander Zverev lui a emboîté le pas dans des propos relayés par Cadena COPE.
🚨🎾 Zverev también reclama más privacidad para los tenistas— El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 13, 2026
📲 « Tuve que cambiar el pin del móvil porque todo el mundo lo vio en televisión »
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« J’ai dû changer le code PIN de mon téléphone parce que tout le monde l’a vu à la télévision. Nous savons tous qu’il y a des caméras partout et c’est normal, mais il devrait y avoir des endroits où l’on puisse avoir un peu d’intimité. Le fait que le code de mon téléphone ait été visible n’était pas nécessaire. Autre exemple, quand Coco Gauff a cassé sa raquette en Australie, elle pensait que personne ne la voyait, ce qui a posé un gros problème. »
Publié le mardi 14 avril 2026 à 10:59