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Après Alcaraz, Zverev pousse aussi son coup de gueule : « J’ai dû changer le code PIN de mon télé­phone parce que tout le monde l’a vu à la télévision »

Par
Baptiste Mulatier
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« Avoir des caméras si près, alors que nous pouvons voir ce que nous voyons sur nos télé­phones, me semble excessif. Nous n’avons déjà pas beau­coup d’intimité lors des tour­nois, et je trouve que c’est trop »déplo­rait Carlos Alcaraz en confé­rence de presse à Monte‐Carlo la semaine dernière. 

Le numéro 3 mondial Alexander Zverev lui a emboîté le pas dans des propos relayés par Cadena COPE.

« J’ai dû changer le code PIN de mon télé­phone parce que tout le monde l’a vu à la télé­vi­sion. Nous savons tous qu’il y a des caméras partout et c’est normal, mais il devrait y avoir des endroits où l’on puisse avoir un peu d’in­ti­mité. Le fait que le code de mon télé­phone ait été visible n’était pas néces­saire. Autre exemple, quand Coco Gauff a cassé sa raquette en Australie, elle pensait que personne ne la voyait, ce qui a posé un gros problème. »

Publié le mardi 14 avril 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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