« Avoir des caméras si près, alors que nous pouvons voir ce que nous voyons sur nos télé­phones, me semble excessif. Nous n’avons déjà pas beau­coup d’intimité lors des tour­nois, et je trouve que c’est trop », déplo­rait Carlos Alcaraz en confé­rence de presse à Monte‐Carlo la semaine dernière.

Le numéro 3 mondial Alexander Zverev lui a emboîté le pas dans des propos relayés par Cadena COPE.

🚨🎾 Zverev también reclama más priva­cidad para los tenistas



📲 « Tuve que cambiar el pin del móvil porque todo el mundo lo vio en tele­vi­sión »



📻 #PartidazoCOPEhttps://t.co/eyfCI1TDTF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 13, 2026

« J’ai dû changer le code PIN de mon télé­phone parce que tout le monde l’a vu à la télé­vi­sion. Nous savons tous qu’il y a des caméras partout et c’est normal, mais il devrait y avoir des endroits où l’on puisse avoir un peu d’in­ti­mité. Le fait que le code de mon télé­phone ait été visible n’était pas néces­saire. Autre exemple, quand Coco Gauff a cassé sa raquette en Australie, elle pensait que personne ne la voyait, ce qui a posé un gros problème. »