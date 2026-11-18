Actuel président de la Fédération italienne de tennis et présent à Turin pour le Masters où il a été inter­rogé sur la longue absence de Jannik Sinner par nos confrères de Tuttosport, Angelo Binaghi a fait part de sa tris­tesse au sujet de son jeune compatriote.

Binaghi a @tuttosport : “Come sto vivendo lo stop di #Sinner ? Subito ho pensato che lo stop potesse essere persino un bene, affinché si ripo­sasse un po’. Poi, certo, è suben­trata l’apprensione, quando le setti­mane sono diven­tate mesi. Adesso, a essere onesto, sento soprat­tutto del… pic.twitter.com/775kvo6MYY — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) November 18, 2026

« Comment je vis cette inter­rup­tion de Sinner ? J’ai tout de suite pensé que ça pour­rait même être une bonne chose, pour qu’il puisse se reposer un peu. Puis, bien sûr, l’inquiétude s’est installée, lorsque les semaines se sont trans­for­mées en mois. Aujourd’hui, pour être honnête, je ressens surtout de la tris­tesse. Ce que je ressens le plus profon­dé­ment, c’est cela : j’ai de la peine pour ce garçon, sur le plan humain, car il ne méri­tait pas ça. Et parce qu’un tel problème, quand on est numéro un mondial, est encore plus lourd à porter. Il avait déjà dû supporter la pres­sion d’avoir été injus­te­ment accusé de dopage. »