Cela commence à ressem­bler à un petit fiasco, alors que le Masters 1000 de Montréal ne débu­tera que ce dimanche 2 août.

Déjà au courant de l’ab­sence de Carlos Alcaraz, toujours blessé, depuis quelques semaines, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi cana­dien a pris un énorme coup de bambou suite aux retraits de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Mais ce n’est peut‐être que le début puisque deux nouveaux joueurs de renom viennent eux aussi de renoncer à s’en­voler pour le Québec : Alexander Bubik, 11e joueur mondial, et Alejandro Davidovich Fokina, 25e.

🚨 OFFICIEL ! Alexander Bublik et Alejandro Davidovich Fokina déclarent forfaits pour le Masters 1000 de Montréal. ❌🇨🇦 pic.twitter.com/RlV7Ghlm5U — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) July 29, 2026

En atten­dant d’éven­tuels nouveaux forfaits, c’est égale­ment la « Bérézina » dans le tableau des quali­fi­ca­tions puisque pas moins de neuf joueurs se sont retirés avec des noms connus, dont deux joueurs fran­çais et le local, Gabriel Diallo.

ATP MASTERS 1000 MONTREAL QUALY

OUT : Fery, Duckworth, Royer, Fucsovics, Van Assche, Diallo, Brooksby, Spizzirri, Nava

IN : Kypson, Vukic, Svrcina, Mochizuki, Llamas, Budkov Kjaer, Droguet, Zheng, Sweeny — SergiTenis (@SergiTenis) July 28, 2026

Un terrible coup dur pour l’évè­ne­ment québécois.