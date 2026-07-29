Cela commence à ressembler à un petit fiasco, alors que le Masters 1000 de Montréal ne débutera que ce dimanche 2 août.
Déjà au courant de l’absence de Carlos Alcaraz, toujours blessé, depuis quelques semaines, l’organisation du tournoi canadien a pris un énorme coup de bambou suite aux retraits de Jannik Sinner et Novak Djokovic.
Mais ce n’est peut‐être que le début puisque deux nouveaux joueurs de renom viennent eux aussi de renoncer à s’envoler pour le Québec : Alexander Bubik, 11e joueur mondial, et Alejandro Davidovich Fokina, 25e.
🚨 OFFICIEL ! Alexander Bublik et Alejandro Davidovich Fokina déclarent forfaits pour le Masters 1000 de Montréal. ❌🇨🇦 pic.twitter.com/RlV7Ghlm5U— Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) July 29, 2026
En attendant d’éventuels nouveaux forfaits, c’est également la « Bérézina » dans le tableau des qualifications puisque pas moins de neuf joueurs se sont retirés avec des noms connus, dont deux joueurs français et le local, Gabriel Diallo.
ATP MASTERS 1000 MONTREAL QUALY— SergiTenis (@SergiTenis) July 28, 2026
OUT : Fery, Duckworth, Royer, Fucsovics, Van Assche, Diallo, Brooksby, Spizzirri, Nava
IN : Kypson, Vukic, Svrcina, Mochizuki, Llamas, Budkov Kjaer, Droguet, Zheng, Sweeny
Un terrible coup dur pour l’évènement québécois.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 18:48