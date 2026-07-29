Accueil ATP

Après Djokovic, Alcaraz et Sinner, héca­tombe de forfaits sur le Masters 1000 de Montréal

Par
Thomas S
-
601

Cela commence à ressem­bler à un petit fiasco, alors que le Masters 1000 de Montréal ne débu­tera que ce dimanche 2 août.

Déjà au courant de l’ab­sence de Carlos Alcaraz, toujours blessé, depuis quelques semaines, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi cana­dien a pris un énorme coup de bambou suite aux retraits de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Mais ce n’est peut‐être que le début puisque deux nouveaux joueurs de renom viennent eux aussi de renoncer à s’en­voler pour le Québec : Alexander Bubik, 11e joueur mondial, et Alejandro Davidovich Fokina, 25e

En atten­dant d’éven­tuels nouveaux forfaits, c’est égale­ment la « Bérézina » dans le tableau des quali­fi­ca­tions puisque pas moins de neuf joueurs se sont retirés avec des noms connus, dont deux joueurs fran­çais et le local, Gabriel Diallo. 

Un terrible coup dur pour l’évè­ne­ment québécois. 

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 18:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥