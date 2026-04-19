Après la tenue classe et élégante de Novak Djokovic, dévoilée par son équi­pe­men­tier fran­çais et celle beau­coup plus dérou­tante de Carlos Alcaraz, issue de la fameuse marque améri­caine à la virgule, cette dernière a concocté pour le nouveau numéro 1 mondial un ensemble beau­coup sobre que celui de son grand rival.

Si les formes et dessins sont assez discu­tables, les couleurs le sont beau­coup moins même si certains diront qu’elles ne s’ac­cordent pas forcé­ment à la terre battue.

🇫🇷🇮🇹 This is Jannik Sinner’s expected kit for Roland‐Garros https://t.co/uVsfQHNHre pic.twitter.com/lzFRS64r1c — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 18, 2026

Quoiqu’il en soit, belle tenue ou non, Sinner aura à coeur de prendre sa revanche sur Alcaraz après sa finale rocam­bo­lesque perdue en 2025 où il avait obtenu trois balles de match de suite.