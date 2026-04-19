Après la tenue classe et élégante de Novak Djokovic, dévoilée par son équipementier français et celle beaucoup plus déroutante de Carlos Alcaraz, issue de la fameuse marque américaine à la virgule, cette dernière a concocté pour le nouveau numéro 1 mondial un ensemble beaucoup sobre que celui de son grand rival.
Si les formes et dessins sont assez discutables, les couleurs le sont beaucoup moins même si certains diront qu’elles ne s’accordent pas forcément à la terre battue.
🇫🇷🇮🇹 This is Jannik Sinner’s expected kit for Roland‐Garros https://t.co/uVsfQHNHre pic.twitter.com/lzFRS64r1c— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 18, 2026
Quoiqu’il en soit, belle tenue ou non, Sinner aura à coeur de prendre sa revanche sur Alcaraz après sa finale rocambolesque perdue en 2025 où il avait obtenu trois balles de match de suite.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 13:43