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Après Djokovic et Alcaraz, Sinner dévoile sa tenue pour Roland‐Garros

Par
Thomas S
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Après la tenue classe et élégante de Novak Djokovic, dévoilée par son équi­pe­men­tier fran­çais et celle beau­coup plus dérou­tante de Carlos Alcaraz, issue de la fameuse marque améri­caine à la virgule, cette dernière a concocté pour le nouveau numéro 1 mondial un ensemble beau­coup sobre que celui de son grand rival.

Si les formes et dessins sont assez discu­tables, les couleurs le sont beau­coup moins même si certains diront qu’elles ne s’ac­cordent pas forcé­ment à la terre battue.

Quoiqu’il en soit, belle tenue ou non, Sinner aura à coeur de prendre sa revanche sur Alcaraz après sa finale rocam­bo­lesque perdue en 2025 où il avait obtenu trois balles de match de suite. 

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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