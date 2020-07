Depuis le début de la crise liée au Covid-19, les décisions mais aussi les prises de paroles du nouveau grand patron de l’ATP, l’Italien Andrea Gaudenzi n’ont pas toujours été appréciées par tous.

De plus, contrairement à d’autres institutions sportives qui ont fait des efforts de rémunération pendant cette pandémie, l’ATP a été inflexible sur ce sujet. Tout cela n’a pas vraiment rendu joyeux le joueur australien Andrew Harris qui avait déjà dezingué Roger Federer.

« Pour justifier qu’il n’avait pas baissé son salaire, Gaudenzi a expliqué qu’il travaillait plus que d’habitude, deux fois plus dur même. Il a dit quelque chose comme après une journée de travail avec ce que je fais, j’ai l’impression d’avoir joué un match en 5 manches. J’ai trouvé cela vraiment insultant. Il était un joueur donc on pourrait pu penser qu’il puisse comprendre nos situations au lieu d’être sourd »