Depuis plusieurs semaines, Nick Kyrgios et Stanislas Wawrinka faisaient partie des candi­dats pour obtenir une wild‐card pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).

Si Kyrgios a fina­le­ment décidé de ne jouer qu’en double, en expli­quant qu’il n’était pas encore prêt pour jouer des matchs au meilleur des cinq sets, « Stan The Man » a lui obtenu ce qu’il voulait avec une invi­ta­tion pour le premier Grand Chelem de la saison.

Un beau cadeau pour la vain­queur de l’édi­tion 2014, qui commence à bientôt 41 ans sa dernière saison sur le circuit.