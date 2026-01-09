Depuis plusieurs semaines, Nick Kyrgios et Stanislas Wawrinka faisaient partie des candidats pour obtenir une wild‐card pour l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février).
Si Kyrgios a finalement décidé de ne jouer qu’en double, en expliquant qu’il n’était pas encore prêt pour jouer des matchs au meilleur des cinq sets, « Stan The Man » a lui obtenu ce qu’il voulait avec une invitation pour le premier Grand Chelem de la saison.
Thank youuuuuuu 🙏🏻💙 https://t.co/QW4t6eQ5gI— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) January 9, 2026
Un beau cadeau pour la vainqueur de l’édition 2014, qui commence à bientôt 41 ans sa dernière saison sur le circuit.
