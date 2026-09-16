José Morón est connu pour ses analyses toujours très poin­tues du circuit ATP et sa connais­sance parti­cu­liè­re­ment fine du tennis espagnol.

Comme à son habi­tude sur son compte X, le jour­na­liste espa­gnol s’est penché sur les diffé­rents profils qui pour­raient corres­pondre à Juan Carlos Ferrero, après l’annonce de son retour sur le circuit en 2027. Parmi les noms évoqués, celui d’Holger Rune a parti­cu­liè­re­ment retenu son atten­tion. Selon lui, le Danois possède un immense poten­tiel qui n’a pas encore été plei­ne­ment exploité malgré ses nombreux chan­ge­ments d’entraîneurs.

« Le Danois a déjà les yeux rivés sur 2027 après avoir surmonté sa grave bles­sure. Il a essayé plusieurs entraî­neurs et n’a encore complè­te­ment trouvé sa place avec aucun d’entre eux. Cette bles­sure lui a fait réaliser que, s’il se concentre à 100 %, il peut en ressortir renforcé et avec une soif de succès plus grande que jamais. Il a le poten­tiel pour remporter un Grand Chelem, mais de mauvaises déci­sions à répé­ti­tion ne l’ont abso­lu­ment pas aidé. On a toujours dit qu’il n’avait pas un style de jeu clai­re­ment défini et Juanki pour­rait l’aider à se définir en tant que joueur de tennis, ainsi qu’à faire ressortir ce que personne n’a encore réussi à extraire de lui en tant que compé­ti­teur », a expliqué l’analyste espagnol.

Morón a égale­ment évoqué plusieurs autres possi­bi­lités pour Ferrero, parmi lesquelles Rafael Jodar, Jannik Sinner et Félix Auger‐Aliassime, ainsi qu’un autre profil suscep­tible de corres­pondre à l’ancien entraî­neur de Carlos Alcaraz.