José Morón est connu pour ses analyses toujours très pointues du circuit ATP et sa connaissance particulièrement fine du tennis espagnol.
Comme à son habitude sur son compte X, le journaliste espagnol s’est penché sur les différents profils qui pourraient correspondre à Juan Carlos Ferrero, après l’annonce de son retour sur le circuit en 2027. Parmi les noms évoqués, celui d’Holger Rune a particulièrement retenu son attention. Selon lui, le Danois possède un immense potentiel qui n’a pas encore été pleinement exploité malgré ses nombreux changements d’entraîneurs.
« Le Danois a déjà les yeux rivés sur 2027 après avoir surmonté sa grave blessure. Il a essayé plusieurs entraîneurs et n’a encore complètement trouvé sa place avec aucun d’entre eux. Cette blessure lui a fait réaliser que, s’il se concentre à 100 %, il peut en ressortir renforcé et avec une soif de succès plus grande que jamais. Il a le potentiel pour remporter un Grand Chelem, mais de mauvaises décisions à répétition ne l’ont absolument pas aidé. On a toujours dit qu’il n’avait pas un style de jeu clairement défini et Juanki pourrait l’aider à se définir en tant que joueur de tennis, ainsi qu’à faire ressortir ce que personne n’a encore réussi à extraire de lui en tant que compétiteur », a expliqué l’analyste espagnol.
Morón a également évoqué plusieurs autres possibilités pour Ferrero, parmi lesquelles Rafael Jodar, Jannik Sinner et Félix Auger‐Aliassime, ainsi qu’un autre profil susceptible de correspondre à l’ancien entraîneur de Carlos Alcaraz.
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 16:10