Le phy­sio­thé­ra­peute de Janick Sinner l’avait affir­mé : le plus grand dan­ger pour les joueurs dans les pre­miers jours sui­vant la qua­ran­taine est l’apparition d’am­poules, la peau étant plus sen­sible après une moindre uti­li­sa­tion de la raquette. Novak Djokovic en avait déjà fait les frais et n’avait pu par­ti­ci­per qu’à un seul set lors du match d’exhibition contre Sinner ven­dre­di der­nier. C’est au tour de Dzumhur, repê­ché pour jouer l’Open d’Australie après l’abandon de Davidovich Fokina, de subir à son tour la dou­leur de grosses ampoules, appa­rues après son entraî­ne­ment du jour…

La main de Damir Dzumhur après l’en­traî­ne­ment 😵 Les joueurs ayant subi une qua­ran­taine stricte sont qua­si­ment tous vic­times de grosses ampoules cette semaine… pic.twitter.com/PG4xPRsaIc — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) February 2, 2021