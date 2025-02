« La décla­ra­tion de l’AMA est très claire quand elle dit que la conta­mi­na­tion de Sinner était acci­den­telle. Cela m’agace vrai­ment que certains collègues l’at­taquent », a lâché l’ancien 49e joueur mondial et compa­triote de Jannik Sinner, Daniele Bracciali, lors d’une inter­view accordée à Fan Page, avant de tacler Stanislas Wawrinka.

« Parmi les joueurs qui ont pris posi­tion, j’ai vu la décla­ra­tion de Wawrinka, qui, soit dit en passant, est l’un des joueurs les plus désa­gréables du circuit. Il y a une chose à dire, c’est que l’AMA a souvent deux poids, deux mesures. J’espère qu’à partir de main­te­nant, comme dans le cas de l’af­faire Sinner, les joueurs se retrou­vant dans cette situa­tion pour­ront égale­ment béné­fi­cier d’un trai­te­ment leur permet­tant de parvenir à un accord. Malheureusement, jusqu’à aujourd’hui, le vrai problème est que le système ne fonc­tionne pas et qu’il crée ces situa­tions parmi les joueurs. Ils voient clai­re­ment que le système se comporte d’une certaine manière avec l’un et peut‐être diffé­rem­ment avec l’autre. »

Pour rappel, Bracciali a été suspendu pour matchs truqués en 2008 puis radié de sa fédé­ra­tion en 2012 pour les mêmes faits.