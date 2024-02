Ces dernières semaines, Roddick et le staff de Carlos Alcaraz ont fait une partie de ping‐pong à coup de critiques et de réponses plutôt acerbes.

C’est l’Américain qui avait tout déclenché en décla­rant que le service d’Alcaraz ne s’amé­lio­rait pas depuis un bon bout de temps, ce qui avait fait réagir d’abord le co‐entraîneur du jeune Espagnol, puis Juan Carlos Ferrero lui‐même, qui n’y est d’ailleurs pas allé de main morte avec Andy Roddick.

Mais dans un épisode récent de son podcast ‘Served with Andy Roddick’, l’an­cien vain­queur de l’US Open a été beau­coup plus élogieux envers Alcaraz, le plaçant même déjà dans le Hall Of Fame du tennis.

« Même avec cette période creuse, le gars aura seule­ment 21 ans dans quelques mois et il a déjà 2 titres du Grand Chelem. Je veux dire que le mec pour­rait prendre sa retraite demain et il sera déjà membre du Hall Of Fame. Cependant, je pense que nous allons tous devoir nous reca­li­brer et réaliser que la trajec­toire d’Alcaraz est beau­coup plus raison­nable que celle de Federer, Nadal et Djokovic. Je m’in­quiète pour beau­coup de choses dans ma vie, mais je ne risque pas de m’in­quièter pour Alcaraz après une défaite à Buenos Aires. »