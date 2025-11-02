AccueilLe blog de la rédac'Après le fiasco de Paris, Alcaraz a grillé ses jokers...
Le blog de la rédac'ATP

Après le fiasco de Paris, Alcaraz a grillé ses jokers…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

2259

Après la défaite inat­tendue de Carlos Alcaraz face à Cameron Norrie dès le deuxième tour du Rolex Paris Masters, certaines langues se délient.

Des obser­va­teurs évoquent un Espagnol sous le « joug » de son agent qui lui impose des cadences infer­nales en signant des exhi­bi­tions dès que le calen­drier le permet (Ce sera encore le cas en décembre en Floride avec des duels face à Tiafoe et Fonseca, ndlr), quand d’autres parlent d’un Carlitos qui commen­ce­rait à avoir un égo un peu surdimensionné.

Il est vrai qu’en termes de commu­ni­ca­tion, le numéro 1 mondial est à l’op­posé de Jannik Sinner, dans un style beau­coup plus ouvert. De là à en tirer des conclu­sions sur son niveau de jeu, c’est un pas que l’on ne fran­chira pas même si la compa­raison avec le « moine » italien peut aller dans ce sens.

Maintenant, il sera inté­res­sant de voir où se situera son degré d’im­pli­ca­tion sur le Masters de Turin et notam­ment dès le premier match qui est souvent décisif sans dans cette compé­ti­tion. Tous les fans l’at­tendent au tour­nant et c’est bien normal tant ce joueur peut proposer un tennis venu d’une autre planète.

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 11:45

