Comment ne pas être lassé de ces exhi­bi­tions qui n’ont aucune valeur spor­tive tant les joueurs évitent de se donner à fond par peur de se blesser.

Au final, on se retrouve même pas dans un show à la Mansour Bahrami et c’est loin d’être péjo­ratif tant l’homme à la mous­tache est un génie dans ce type d’exer­cice qu’il a presque inventé.

Sur cette scène, Alcaraz et Sinner ont donc décidé de faire des gammes en slice de revers, ce qui n’est pas le point fort des deux champions.

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz in a slice war during their exhi­bi­tion in Seoul



Carlos’ reac­tion 😭😭😭😭



(h/t @carlosalcarazbr)



pic.twitter.com/jbutE4ZRVd — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 10, 2026

Bien sûr, le public de « connais­seurs » est envouté par autant de préci­sion. Roger Federer ou Feliciano Lopez, qui sont des maitres en la matière doivent être dépités, comme nous du reste.