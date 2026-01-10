Comment ne pas être lassé de ces exhibitions qui n’ont aucune valeur sportive tant les joueurs évitent de se donner à fond par peur de se blesser.
Au final, on se retrouve même pas dans un show à la Mansour Bahrami et c’est loin d’être péjoratif tant l’homme à la moustache est un génie dans ce type d’exercice qu’il a presque inventé.
Sur cette scène, Alcaraz et Sinner ont donc décidé de faire des gammes en slice de revers, ce qui n’est pas le point fort des deux champions.
Bien sûr, le public de « connaisseurs » est envouté par autant de précision. Roger Federer ou Feliciano Lopez, qui sont des maitres en la matière doivent être dépités, comme nous du reste.
Publié le samedi 10 janvier 2026 à 12:12