AccueilVidéosAprès le ping-pong, Alcaraz et Sinner font des gammes en slice de...
VidéosATP

Après le ping‐pong, Alcaraz et Sinner font des gammes en slice de revers, on préfère encore un show signé Mansour Bahrami…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

368

Comment ne pas être lassé de ces exhi­bi­tions qui n’ont aucune valeur spor­tive tant les joueurs évitent de se donner à fond par peur de se blesser.

Au final, on se retrouve même pas dans un show à la Mansour Bahrami et c’est loin d’être péjo­ratif tant l’homme à la mous­tache est un génie dans ce type d’exer­cice qu’il a presque inventé.

Sur cette scène, Alcaraz et Sinner ont donc décidé de faire des gammes en slice de revers, ce qui n’est pas le point fort des deux champions. 

Bien sûr, le public de « connais­seurs » est envouté par autant de préci­sion. Roger Federer ou Feliciano Lopez, qui sont des maitres en la matière doivent être dépités, comme nous du reste.

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 12:12

Article précédent
Fritz dans le « coma » dans l’avion, Gauff est au bout de sa vie !
Article suivant
Macci : « Federer était un magi­cien. Nadal était n tireur d’élite. Djokovic est un archer. Sinner est une machine à balles. Alcaraz est ce qu’il décide d’être à chaque point »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.