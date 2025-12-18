Arrivé il y a seulement un an au sein de l’équipe de Carlos Alcaraz en tant que co‐entraîneur aux côtés de Juan Carlos Ferrero, Samuel Lopez apparaît comme le grand gagnant des récents évènements.
Quelques heures après l’annonce de la rupture entre Ferrero et le numéro 1 mondial, le clan de ce dernier aurait donc décidé de confirmer Lopez comme entraîneur principal pour la saison 2026, d’après les informations du journaliste, Angel Muniz.
Más de 5 entrenadores se han ofrecido para entrenar a @carlosalcaraz, pero la decisión final es que Samuel López sea su entrenador principal para esta temporada.— Angel Gª Muñiz (@agarciamuniz) December 18, 2025
Me alegro mucho, porque es un gran tipo y un gran entrenador.
El resto del equipo, salvo Ferrero, también sigue. https://t.co/uMANYG8shW
« Plus de cinq entraîneurs se sont proposés pour entraîner Carlos Alcaraz, mais la décision finale a été prise : Samuel López sera son entraîneur principal pour cette saison. Je m’en réjouis beaucoup, car c’est un type formidable et un excellent entraîneur. Le reste de l’équipe, à l’exception de Ferrero, reste également en place », a écrit notre confrère.
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 17:01