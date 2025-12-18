Arrivé il y a seule­ment un an au sein de l’équipe de Carlos Alcaraz en tant que co‐entraîneur aux côtés de Juan Carlos Ferrero, Samuel Lopez appa­raît comme le grand gagnant des récents évènements.

Quelques heures après l’an­nonce de la rupture entre Ferrero et le numéro 1 mondial, le clan de ce dernier aurait donc décidé de confirmer Lopez comme entraî­neur prin­cipal pour la saison 2026, d’après les infor­ma­tions du jour­na­liste, Angel Muniz.

Más de 5 entre­na­dores se han ofre­cido para entrenar a @carlosalcaraz, pero la deci­sión final es que Samuel López sea su entre­nador prin­cipal para esta tempo­rada.



Me alegro mucho, porque es un gran tipo y un gran entre­nador.



El resto del equipo, salvo Ferrero, también sigue. https://t.co/uMANYG8shW — Angel Gª Muñiz (@agarciamuniz) December 18, 2025

« Plus de cinq entraî­neurs se sont proposés pour entraîner Carlos Alcaraz, mais la déci­sion finale a été prise : Samuel López sera son entraî­neur prin­cipal pour cette saison. Je m’en réjouis beau­coup, car c’est un type formi­dable et un excellent entraî­neur. Le reste de l’équipe, à l’ex­cep­tion de Ferrero, reste égale­ment en place », a écrit notre confrère.