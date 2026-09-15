Outre le prestige de remporter son deuxième titre du Grand Chelem à l’US Open, Alexander Zverev réalise également une excellente opération comptable. Ce sacre, accompagné du forfait de Jannik Sinner à New York le rapproche à 1 810 unités du premier rang mondial. L’Allemand a toutes ses chances pour déloger le quintuple vainqueur en majeur du trône de l’ATP.
Le Transalpin sera sous pression pour la fin de cette saison, il devra défendre pas moins de 3 550 points. Face à la menace du champion olympique de Tokyo, le numéro un mondial ne compte pas se laisser faire et a pris une grande décision.
Alors que l’enchaînement des matchs a pu lui être fatal et l’a privé de la tournée américaine, Sinner aurait pu alléger son calendrier afin de garder de l’énergie pour le sprint final et les ATP Finals de Turin. Il n’en sera rien. L’ATP a officialisé la participation de l’Italien à l’ATP 500 de Vienne (du 24 octobre au 1er novembre), où il est tenant du titre.
Une volonté claire de ne pas laisser filer 500 précieux points dans la défense de sa couronne. Ce tournoi s’ajoute à un programme déjà très chargé, avec sa participation à l’ATP 500 de Pékin, le Masters 1000 de Shanghai et de Paris, ainsi que les ATP Finals. Sans oublier l’exhibition très lucrative de Rihad (Arabie Saoudite), le « Six Kings Slam » (du 21 au 24 octobre).
Sinner will play Vienna (defending champ)— José Morgado (@josemorgado) September 14, 2026
His expected schedule :
30 sep‑6 oct : Beijing 500
7–18 oct : Shanghai 1000
26 oct‑1 nov : Vienna 500
2–8 nov : Paris 1000
15–22 nov : ATP Finals
24–29 nov : Davis Cup Finals (if he wants to play)https://t.co/T6sTWEM9X5
Pas de doute, la course à la première place est lancée et s’annonce passionnante.
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 09:30