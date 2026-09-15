Outre le pres­tige de remporter son deuxième titre du Grand Chelem à l’US Open, Alexander Zverev réalise égale­ment une excel­lente opéra­tion comp­table. Ce sacre, accom­pagné du forfait de Jannik Sinner à New York le rapproche à 1 810 unités du premier rang mondial. L’Allemand a toutes ses chances pour déloger le quin­tuple vain­queur en majeur du trône de l’ATP.

Le Transalpin sera sous pres­sion pour la fin de cette saison, il devra défendre pas moins de 3 550 points. Face à la menace du cham­pion olym­pique de Tokyo, le numéro un mondial ne compte pas se laisser faire et a pris une grande décision.

Alors que l’en­chaî­ne­ment des matchs a pu lui être fatal et l’a privé de la tournée améri­caine, Sinner aurait pu alléger son calen­drier afin de garder de l’énergie pour le sprint final et les ATP Finals de Turin. Il n’en sera rien. L’ATP a offi­cia­lisé la parti­ci­pa­tion de l’Italien à l’ATP 500 de Vienne (du 24 octobre au 1er novembre), où il est tenant du titre.

Une volonté claire de ne pas laisser filer 500 précieux points dans la défense de sa couronne. Ce tournoi s’ajoute à un programme déjà très chargé, avec sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 500 de Pékin, le Masters 1000 de Shanghai et de Paris, ainsi que les ATP Finals. Sans oublier l’ex­hi­bi­tion très lucra­tive de Rihad (Arabie Saoudite), le « Six Kings Slam » (du 21 au 24 octobre).

Sinner will play Vienna (defen­ding champ)



His expected sche­dule :

30 sep‑6 oct : Beijing 500

7–18 oct : Shanghai 1000

26 oct‑1 nov : Vienna 500

2–8 nov : Paris 1000

15–22 nov : ATP Finals

24–29 nov : Davis Cup Finals (if he wants to play)https://t.co/T6sTWEM9X5 — José Morgado (@josemorgado) September 14, 2026

Pas de doute, la course à la première place est lancée et s’an­nonce passionnante.