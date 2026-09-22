Éliminés dès le deuxième tour de la Coupe Davis contre le Canada (3−1), les Bleus connaissent une véritable crise de résultats depuis la refonte de la compétition de 2019. Sur les sept dernières éditions, la France n’a pu faire mieux qu’un quart de finale en 2025 contre la Belgique.
Conséquence de cette contre‐performance, les Tricolores rétrogradent au 10e rang mondial, au classement ITF des nations. Ce déclassement ne serait pas la seule retombée, après cette campagne difficile en Coupe Davis.
Selon les indiscrétions de RMC, le capitaine de la sélection, Paul‐Henri Mathieu, en poste depuis novembre 2023, pourrait être le premier fusible de cette déconvenue. Après l’échec d’une qualification pour le Final 8 de Malaga en 2024, ce nouveau revers fragilise davantage l’ancien 12e mondial dans les hautes instances de la Fédération.
Toujours selon RMC, deux noms se dégagent pour prendre la relève, en cas de remerciement de PHM. Les heureux élus seraient Richard Gasquet et Lucas Pouille. Si le premier nom sonne comme une évidence, le second a de quoi étonner, le demi‐finaliste de l’Open d’Australie 2019 n’a encore jamais officialisé sa retraite sportive, malgré son rôle d’entraîneur d’Arthur Rinderknech, depuis 2025.
Simple bruit de couloir ou grand ménage complet, les fans seront rapidement fixés dans les prochaines semaines.
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 08:29