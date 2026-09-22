Éliminés dès le deuxième tour de la Coupe Davis contre le Canada (3−1), les Bleus connaissent une véri­table crise de résul­tats depuis la refonte de la compé­ti­tion de 2019. Sur les sept dernières éditions, la France n’a pu faire mieux qu’un quart de finale en 2025 contre la Belgique.

Conséquence de cette contre‐performance, les Tricolores rétro­gradent au 10e rang mondial, au clas­se­ment ITF des nations. Ce déclas­se­ment ne serait pas la seule retombée, après cette campagne diffi­cile en Coupe Davis.

Selon les indis­cré­tions de RMC, le capi­taine de la sélec­tion, Paul‐Henri Mathieu, en poste depuis novembre 2023, pour­rait être le premier fusible de cette décon­venue. Après l’échec d’une quali­fi­ca­tion pour le Final 8 de Malaga en 2024, ce nouveau revers fragi­lise davan­tage l’an­cien 12e mondial dans les hautes instances de la Fédération.

Toujours selon RMC, deux noms se dégagent pour prendre la relève, en cas de remer­cie­ment de PHM. Les heureux élus seraient Richard Gasquet et Lucas Pouille. Si le premier nom sonne comme une évidence, le second a de quoi étonner, le demi‐finaliste de l’Open d’Australie 2019 n’a encore jamais offi­cia­lisé sa retraite spor­tive, malgré son rôle d’en­traî­neur d’Arthur Rinderknech, depuis 2025.

Simple bruit de couloir ou grand ménage complet, les fans seront rapi­de­ment fixés dans les prochaines semaines.