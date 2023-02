Décidément, le groupe Kosmos et son président Gerard Piqué vivent une période pour le moins agitée.

Car après la rupture de contrat de la Fédération Internationale de Tennis avec Kosmos concer­nant la Coupe Davis, c’est au tour de Dominic Thiem de quitter le navire moins de deux ans après avoir rejoint l’agence Kosmos Management.

Une colla­bo­ra­tion qui a pris du plomb dans l’aile lorsque l’Autrichien, quelques jours seule­ment après la signa­ture du contrat, s’est grave­ment blessé au poignet à l’été 2021 avant tous les déboires que l’on connaît (opéra­tion, retour avorté, longue absence, diffi­culté à revenir, etc…)

Dans une inter­view avec un quoti­dien autri­chien, l’Autrichien a tenu à mini­miser cette déci­sion, tout en insis­tant sur le fait de retrouver en prio­rité son « feu inté­rieur » : « Mon mana­ge­ment ne fera pas de moi un meilleur joueur, mon mana­ge­ment ne rallu­mera pas non plus ma flamme. Peu importe qui me dirige. Il faut dire aussi que Kosmos n’a pas eu beau­coup de chance avec moi. J’ai signé et après cinq jours, je me suis cassé le poignet. Ça n’a pas bien fonc­tionné, ni pour moi ni pour eux. De toute façon, ce n’est pas impor­tant pour moi en ce moment, ce qui est impor­tant c’est que mon feu inté­rieur soit rallumé. »