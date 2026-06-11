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Après Monfils, Wawrinka, Nishikori ou encore Goffin, un autre nom connu du circuit annonce sa retraite

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Us Open 2024 -

De nombreux noms bien connus du circuit vont se retirer en 2026. 

Alors que Gaël Monfils, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, David Goffin ou encore Roberto Bautista Agut ont déjà tous annoncé qu’ils pren­draient leur retraite à l’issue de cette saison, Daniel Evans mettre lui un terme à sa carrière à Wimbledon. 

Ex‐21e joueur, vain­queur de deux titres ATP et tombeur de Novak Djokovic à Monte‐Carlo en 2021, le Britannique de 34 ans a posté un message sur les réseaux sociaux.

« Après un parcours incroyable, je tenais à vous faire part d’une nouvelle person­nelle. Je vais prendre ma retraite du tennis profes­sionnel à l’issue du tournoi de Wimbledon de cette année. Ce sport m’a tout apporté. Les amitiés, les expé­riences, les combats et même les jours diffi­ciles ont été, avec le recul, des moments privi­lé­giés. J’ai adoré chaque minute passée en tant que joueur de tennis profes­sionnel. À mes parents, ma femme et ma famille, merci pour votre soutien indé­fec­tible à travers tous les hauts et les bas. Rien de tout cela n’aurait été possible sans vous. À tous les entraî­neurs, prépa­ra­teurs physiques, kiné­si­thé­ra­peutes, spon­sors et membres de mon équipe au fil des ans, la liste est trop longue pour que je vous cite tous indi­vi­duel­le­ment, mais chacun d’entre vous a joué un rôle dans le déve­lop­pe­ment de ma carrière et je vous en suis sincè­re­ment recon­nais­sant. Représenter la Grande‐Bretagne à la Coupe Davis et aux Jeux Olympiques reste le plus grand honneur de ma carrière et quelque chose que je chérirai toute ma vie. J’ai hâte de terminer en beauté lors de ces deux derniers tour­nois et de donner tout ce que j’ai une dernière fois. Merci pour votre soutien. »

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 14:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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