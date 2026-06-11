De nombreux noms bien connus du circuit vont se retirer en 2026.
Alors que Gaël Monfils, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, David Goffin ou encore Roberto Bautista Agut ont déjà tous annoncé qu’ils prendraient leur retraite à l’issue de cette saison, Daniel Evans mettre lui un terme à sa carrière à Wimbledon.
Ex‐21e joueur, vainqueur de deux titres ATP et tombeur de Novak Djokovic à Monte‐Carlo en 2021, le Britannique de 34 ans a posté un message sur les réseaux sociaux.
« Après un parcours incroyable, je tenais à vous faire part d’une nouvelle personnelle. Je vais prendre ma retraite du tennis professionnel à l’issue du tournoi de Wimbledon de cette année. Ce sport m’a tout apporté. Les amitiés, les expériences, les combats et même les jours difficiles ont été, avec le recul, des moments privilégiés. J’ai adoré chaque minute passée en tant que joueur de tennis professionnel. À mes parents, ma femme et ma famille, merci pour votre soutien indéfectible à travers tous les hauts et les bas. Rien de tout cela n’aurait été possible sans vous. À tous les entraîneurs, préparateurs physiques, kinésithérapeutes, sponsors et membres de mon équipe au fil des ans, la liste est trop longue pour que je vous cite tous individuellement, mais chacun d’entre vous a joué un rôle dans le développement de ma carrière et je vous en suis sincèrement reconnaissant. Représenter la Grande‐Bretagne à la Coupe Davis et aux Jeux Olympiques reste le plus grand honneur de ma carrière et quelque chose que je chérirai toute ma vie. J’ai hâte de terminer en beauté lors de ces deux derniers tournois et de donner tout ce que j’ai une dernière fois. Merci pour votre soutien. »
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 14:52