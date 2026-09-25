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Après Murray et Gasquet, un vain­queur de Grand Chelem invité chez Nadal

Par
Thomas S
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Rafael Nadal a décidé de mettre le paquet pour la célé­bra­tion des 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy, située à Manacor, sur l’île de Majorque, en Espagne. 

Alors qu’il reprendra spécia­le­ment la raquette à cette occa­sion où un match exhi­bi­tion entre deux équipes sera orga­nisé le 3 octobre, l’homme aux 14 Roland‐Garros a dévoilé un troi­sième parti­ci­pant, après Andy Murray et Richard Gasquet. 

Et c’est une vielle connais­sance puis­qu’il s’agit de Dominic Thiem, contre lequel il a livré de sacrées batailles sur le court, dont plusieurs finales de Roland‐Garros. 

À noter que l’Autrichien rejoint l’équipe dirigée par Andy Murray, tandis que Gasquet évoluera sous les couleurs du maître des lieux. 

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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