Rafael Nadal a décidé de mettre le paquet pour la célé­bra­tion des 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy, située à Manacor, sur l’île de Majorque, en Espagne.

Alors qu’il reprendra spécia­le­ment la raquette à cette occa­sion où un match exhi­bi­tion entre deux équipes sera orga­nisé le 3 octobre, l’homme aux 14 Roland‐Garros a dévoilé un troi­sième parti­ci­pant, après Andy Murray et Richard Gasquet.

Et c’est une vielle connais­sance puis­qu’il s’agit de Dominic Thiem, contre lequel il a livré de sacrées batailles sur le court, dont plusieurs finales de Roland‐Garros.

🇦🇹 Willkommen, Dominic !



US Open cham­pion, former World No. 3 and winner of 17 ATP titles, @domithiem joins Andy Murray’s team for the Rafa Nadal Academy Slam ! 🙌



A very special player for a very special cele­bra­tion. 😃 pic.twitter.com/tJApA2zfyf — Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 25, 2026

À noter que l’Autrichien rejoint l’équipe dirigée par Andy Murray, tandis que Gasquet évoluera sous les couleurs du maître des lieux.