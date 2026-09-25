Rafael Nadal a décidé de mettre le paquet pour la célébration des 10 ans de son académie, la Rafa Nadal Academy, située à Manacor, sur l’île de Majorque, en Espagne.
Alors qu’il reprendra spécialement la raquette à cette occasion où un match exhibition entre deux équipes sera organisé le 3 octobre, l’homme aux 14 Roland‐Garros a dévoilé un troisième participant, après Andy Murray et Richard Gasquet.
Et c’est une vielle connaissance puisqu’il s’agit de Dominic Thiem, contre lequel il a livré de sacrées batailles sur le court, dont plusieurs finales de Roland‐Garros.
🇦🇹 Willkommen, Dominic !— Rafa Nadal Academy (@rnadalacademy) September 25, 2026
US Open champion, former World No. 3 and winner of 17 ATP titles, @domithiem joins Andy Murray’s team for the Rafa Nadal Academy Slam ! 🙌
A very special player for a very special celebration. 😃 pic.twitter.com/tJApA2zfyf
À noter que l’Autrichien rejoint l’équipe dirigée par Andy Murray, tandis que Gasquet évoluera sous les couleurs du maître des lieux.
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 14:44