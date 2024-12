L’image a fait son effet chez nos voisins belges. Alors qu’il venait de frapper la balle avec le joueur trico­lore Alexandre Muller.

David Goffin a eu le droit à la visite du Maestro en personne. Il faut dire que le Suisse habite à Dubaï donc il est assez facile de dégager un peu temps pour faire « coucou » à un joueur dont il a toujours été proche.

David Goffin received a special visit in prac­tice. pic.twitter.com/O2RZjD7LpA — José Morgado (@josemorgado) December 17, 2024

Les deux cham­pions ont peut‐être évoquer leur 13 duels dont un seul a été remporté par le Belge, c’était en demi‐finale du Masters en 2017.

On ira pas jusqu’à dire non plus que Roger a donné des conseils sur la prochaine saison qui va arriver vite. Une saison qui devrait confirmer le retour du Belge au premier plan.

Revenu au clas­se­ment mondial (NDLR : Il est 57ème), David n’a rien lâché pour se « refaire » une petite santé, retrouver du rythme, et être à nouveau compé­titif alors qu’il est âgé de 37 ans.