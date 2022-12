Le monde du sport est en deuil depuis l’an­nonce du décès du légen­daire foot­bal­leur Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, ce jeudi 29 décembre 2022.

Si Rafael Nadal a comment souvent été le premier à réagir dans le monde du tennis, Roger Federer a égale­ment tenu à poster un message sur ses réseaux sociaux afin de rendre hommage au Brésilien qui s’est éteint à l’âge de 82 ans.

« Merci pour avoir inspiré des millions de fans de sport et d’ath­lètes. Je me sens telle­ment chan­ceux de vous avoir rencontré et d’avoir eu la chance d’ap­prendre et de vous admirer. Vous étiez l’une des premières vraies icônes du sport mondial. Repose en paix Roi Pelé », a écrit un Roger Federer mani­fes­te­ment très ému.