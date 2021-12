24 heures après le test positif au Covid de Rafael Nadal, c’est au tour de son entraî­neur, Carlos Moya, d’être à son tour conta­miné par le virus.

C’est que vient d’an­noncer l’an­cien vain­queur de Roland‐Garros dans un message écrit sur son compte Twitter dans lequel il révèle avoir eu de forts symp­tômes : « Après avoir atterri à Majorque, avec quelques symp­tômes, j’ai été testé négatif avec les tests anti­gé­niques, mais j’ai fait la PCR et j’ai été testé positif. Je suis vacciné et avec les deux doses. Les symp­tômes ont été assez forts, bien que je sois mieux main­te­nant. J’ai eu de la fièvre, des maux de tête, des sueurs, des douleurs dans tout le corps et des fris­sons. Je suis sûr que le vaccin m’a aidé à ne pas me sentir plus mal et à ne pas aller à l’hô­pital », a déclaré un Carlos Moya visi­ble­ment très sur de lui concer­nant la fameuse injection.