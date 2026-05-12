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Après Novak Djokovic, Andy Murray va entraîner un nouveau joueur sur le circuit

Par
Thomas S
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Un an presque jour pour jour après sa sépa­ra­tion avec Novak Djokovic, Andy Murray va retra­vailler avec nouveau joueur du circuit masculin, comme l’a annoncé ce mardi la presse britannique.

En effet, le triple vain­queur en Grand Chelem va colla­borer avec son compa­triote, Jack Draper, lors de la saison sur gazon. Une déci­sion qui inter­vient après la fin de colla­bo­ra­tion entre l’ac­tuel 50e joueur mondial et Jamie Delgado.

« Je suis extrê­me­ment recon­nais­sant envers Jamie Delgado pour tout ce qu’il a fait pour moi ces six derniers mois. C’est un entraî­neur de classe mondiale et un homme formi­dable. En atten­dant, je conti­nuerai d’être épaulé par l’ex­cel­lente équipe de la LTA, avec l’ar­rivée d’Andy Murray, qui me soutiendra tout au long de la saison sur gazon », a déclaré Draper dans un communiqué. 

Officiellement forfait pour la saison de terre battue et Roland‐Garros en raison d’une bles­sure au genou, Draper va donc pouvoir préparer Wimbledon de la meilleure des manières avec un double lauréat du tournoi. 

Publié le mardi 12 mai 2026 à 17:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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