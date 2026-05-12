Un an presque jour pour jour après sa séparation avec Novak Djokovic, Andy Murray va retravailler avec nouveau joueur du circuit masculin, comme l’a annoncé ce mardi la presse britannique.
En effet, le triple vainqueur en Grand Chelem va collaborer avec son compatriote, Jack Draper, lors de la saison sur gazon. Une décision qui intervient après la fin de collaboration entre l’actuel 50e joueur mondial et Jamie Delgado.
🚨 BREAKING : Andy Murray will join Jack Draper’s coaching team for the grass‐court season and Wimbledon@twiggsonia has the full story ⤵️https://t.co/mgCMS7Rv1D pic.twitter.com/0p8JI6GGCy— Telegraph Sport (@TelegraphSport) May 12, 2026
« Je suis extrêmement reconnaissant envers Jamie Delgado pour tout ce qu’il a fait pour moi ces six derniers mois. C’est un entraîneur de classe mondiale et un homme formidable. En attendant, je continuerai d’être épaulé par l’excellente équipe de la LTA, avec l’arrivée d’Andy Murray, qui me soutiendra tout au long de la saison sur gazon », a déclaré Draper dans un communiqué.
Officiellement forfait pour la saison de terre battue et Roland‐Garros en raison d’une blessure au genou, Draper va donc pouvoir préparer Wimbledon de la meilleure des manières avec un double lauréat du tournoi.
Publié le mardi 12 mai 2026 à 17:22