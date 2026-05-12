Un an presque jour pour jour après sa sépa­ra­tion avec Novak Djokovic, Andy Murray va retra­vailler avec nouveau joueur du circuit masculin, comme l’a annoncé ce mardi la presse britannique.

En effet, le triple vain­queur en Grand Chelem va colla­borer avec son compa­triote, Jack Draper, lors de la saison sur gazon. Une déci­sion qui inter­vient après la fin de colla­bo­ra­tion entre l’ac­tuel 50e joueur mondial et Jamie Delgado.

🚨 BREAKING : Andy Murray will join Jack Draper’s coaching team for the grass‐court season and Wimbledon@twiggsonia has the full story ⤵️https://t.co/mgCMS7Rv1D pic.twitter.com/0p8JI6GGCy — Telegraph Sport (@TelegraphSport) May 12, 2026

« Je suis extrê­me­ment recon­nais­sant envers Jamie Delgado pour tout ce qu’il a fait pour moi ces six derniers mois. C’est un entraî­neur de classe mondiale et un homme formi­dable. En atten­dant, je conti­nuerai d’être épaulé par l’ex­cel­lente équipe de la LTA, avec l’ar­rivée d’Andy Murray, qui me soutiendra tout au long de la saison sur gazon », a déclaré Draper dans un communiqué.

Officiellement forfait pour la saison de terre battue et Roland‐Garros en raison d’une bles­sure au genou, Draper va donc pouvoir préparer Wimbledon de la meilleure des manières avec un double lauréat du tournoi.