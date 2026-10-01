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Après Novak Djokovic, Rafael Nadal rend un très bel hommage à Kei Nishikori, nouveau retraité : « Tu peux être très fier de tout ce que tu as accompli et de l’exemple que tu as donné à tant de personnes ! »

Par
Thomas S
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87
Australian Open - Melbourne - 01�22026

Une petite page du tennis se tourne ce jeudi suite à la fin de carrière de Kei Nishikori, fina­liste de l’US Open 2013 et rival pendant de longues années de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Après les mots du Serbe suite à la retraite du Japonais, l’homme aux 14 Roland‐Garros a égale­ment publié un message sur ses réseaux sociaux. 

« Félicitations pour cette carrière excep­tion­nelle, Kei Nishikori. Ce fut toujours un plaisir de partager le court avec toi. Tu peux être très fier de tout ce que tu as accompli et de l’exemple que tu as donné à tant de personnes ! Je te souhaite tout le meilleur pour ce nouveau chapitre ! », a écrit Rafael Nadal qui possède un bilan de 12 victoire pour 2 défaites contre Kei Nishikori. 

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 17:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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