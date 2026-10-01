Une petite page du tennis se tourne ce jeudi suite à la fin de carrière de Kei Nishikori, fina­liste de l’US Open 2013 et rival pendant de longues années de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Après les mots du Serbe suite à la retraite du Japonais, l’homme aux 14 Roland‐Garros a égale­ment publié un message sur ses réseaux sociaux.

Congratulations on an amazing career, @keinishikori !



It was always a plea­sure to share the court with you. You can be very proud of every­thing you have achieved and the example you have set for so many people !



All the best for this new chapter ! 🙌🏻



ありがとう, Kei ! Big hug ! 🤗 pic.twitter.com/LUocRyP7qB — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 1, 2026

« Félicitations pour cette carrière excep­tion­nelle, Kei Nishikori. Ce fut toujours un plaisir de partager le court avec toi. Tu peux être très fier de tout ce que tu as accompli et de l’exemple que tu as donné à tant de personnes ! Je te souhaite tout le meilleur pour ce nouveau chapitre ! », a écrit Rafael Nadal qui possède un bilan de 12 victoire pour 2 défaites contre Kei Nishikori.