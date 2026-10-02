« C’est la quatrième fois que je rate le permis moto, je ferais peut‐être mieux de seule­ment jouer au tennis », avait déclaré Jannik Sinner, un peu honteux, après son sacre à Wimbledon en juillet dernier.

Mais l’Italien n’est pas du genre à aban­donner. Et il a bien fait puisque l’on vient d’ap­prendre par son moni­teur de moto‐école qu’il avait enfin obtenu son précieux sésame. Mieux vaut tard que jamais.

After failing it 4 times, Jannik Sinner has finally got his motor­cycle license ! 🦊



“Thank you Jannik Sinner for your trust and kind­ness 🙏 A big congra­tu­la­tions on thr success of your motor­cycle license.”



📸 monaco_bonne_conduite pic.twitter.com/FDBUcA3dfV — jannik sinner files (@jannik_files) October 2, 2026

« Merci à Jannik Sinner pour ta confiance et ta gentillesse. Toutes mes féli­ci­ta­tions pour avoir obtenu ton permis moto », a écrit le moni­teur (en rouge sur la photo ci‐dessus) sur Instagram.