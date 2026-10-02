« C’est la quatrième fois que je rate le permis moto, je ferais peut‐être mieux de seulement jouer au tennis », avait déclaré Jannik Sinner, un peu honteux, après son sacre à Wimbledon en juillet dernier.
Mais l’Italien n’est pas du genre à abandonner. Et il a bien fait puisque l’on vient d’apprendre par son moniteur de moto‐école qu’il avait enfin obtenu son précieux sésame. Mieux vaut tard que jamais.
After failing it 4 times, Jannik Sinner has finally got his motorcycle license ! 🦊— jannik sinner files (@jannik_files) October 2, 2026
“Thank you Jannik Sinner for your trust and kindness 🙏 A big congratulations on thr success of your motorcycle license.”
📸 monaco_bonne_conduite pic.twitter.com/FDBUcA3dfV
« Merci à Jannik Sinner pour ta confiance et ta gentillesse. Toutes mes félicitations pour avoir obtenu ton permis moto », a écrit le moniteur (en rouge sur la photo ci‐dessus) sur Instagram.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 12:02