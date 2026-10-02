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Après quatre échecs sur la même épreuve, Jannik Sinner obtient enfin son précieux sésame

Par
Thomas S
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« C’est la quatrième fois que je rate le permis moto, je ferais peut‐être mieux de seule­ment jouer au tennis », avait déclaré Jannik Sinner, un peu honteux, après son sacre à Wimbledon en juillet dernier. 

Mais l’Italien n’est pas du genre à aban­donner. Et il a bien fait puisque l’on vient d’ap­prendre par son moni­teur de moto‐école qu’il avait enfin obtenu son précieux sésame. Mieux vaut tard que jamais. 

« Merci à Jannik Sinner pour ta confiance et ta gentillesse. Toutes mes féli­ci­ta­tions pour avoir obtenu ton permis moto », a écrit le moni­teur (en rouge sur la photo ci‐dessus) sur Instagram. 

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 12:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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