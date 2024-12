L’Arabie saou­dite n’a pas le temps.

Déterminé à devenir l’un des prin­ci­paux acteurs du tennis mondial d’ici les prochaines années, le pays de pénin­sule arabique, quelques mois après avoir conclu un accord avec Rafael Nadal pour devenir son nouvel ambas­sa­deur, a recruté un nouveau joueur de poids et en activité.

Il s’agit en effet de Matteo Berrettini, actuel 34e joueur mondial, fina­liste en Grand Chelem et l’un des grands arti­sans de la récente victoire de l’Italie en Coupe Davis.

Matteo Berrettini, #PIF’s Tennis Ambassador, embo­dies PIF’s vision of eleva­ting tennis through inclu­si­vity, youth empo­werment, sustai­na­bi­lity, and tech­no­logy, crea­ting impact for future generations.