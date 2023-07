Novak Djokovic n’a cessé de le répéter ces dernières années : sa prio­rité est désor­mais axée sur les tour­nois du Grand Chelem, quitte à manquer certains gros tour­nois comme les Masters 1000.

Et après sa défaite doulou­reuse face à Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon, le Serbe a confirmé à nos confrères de SportKlub qu’il ne parti­ci­pera pas à la Coupe Rogers (du 7 au 13 août), qui aura lieu cette année à Toronto. En revanche, il sera bien de la partie une semaine plus tard pour l’autre Masters 1000 de la tournée améri­caine, à savoir le tournoi de Cincinnati (du 13 au 20 août).

« J’ai joué beau­coup de finales à New York, la dernière que j’ai perdue contre Medvedev, j’ai eu l’amour du public, ce qui n’était pas souvent le cas. J’ai quitté New York sur cela, je m’en souviens très bien, et c’est pour­quoi j’ado­re­rais y retourner. En dehors de la Coupe Davis, l’US Open est donc l’ob­jectif prin­cipal. Je jouerai à Cincinnati en prépa­ra­tion pour l’US Open et c’est tout – c’est le plan pour l’instant. »