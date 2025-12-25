Après Marca, Juan Carlos a bien voulu répondre aux questions de la RTVE. Calme et pas du tout véhément à l’encontre du clan Alcaraz, l’ancien coach de Carlitos a juste expliqué ce qu’il s’était passé sans chercher à désigner un coupable.
« Les relations sont bonnes avec tout le monde. Évidemment, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Nous avons toujours entretenu d’excellentes relations. Il faut l’accepter et aller de l’avant. Je garderai néanmoins de précieux souvenirs. Nous avons vécu une très belle histoire, celle d’un joueur au potentiel impressionnant. L’équipe et moi‐même avons réussi à faire émerger ses rêves, à les concrétiser »
Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 09:20