Après sa rupture avec Alcaraz, Juan Carlos Ferrero calme le jeu : « Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit »

Jean Muller
Par Jean Muller

Après Marca, Juan Carlos a bien voulu répondre aux ques­tions de la RTVE. Calme et pas du tout véhé­ment à l’en­contre du clan Alcaraz, l’an­cien coach de Carlitos a juste expliqué ce qu’il s’était passé sans cher­cher à dési­gner un coupable.

« Les rela­tions sont bonnes avec tout le monde. Évidemment, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Nous avons toujours entre­tenu d’ex­cel­lentes rela­tions. Il faut l’ac­cepter et aller de l’avant. Je garderai néan­moins de précieux souve­nirs. Nous avons vécu une très belle histoire, celle d’un joueur au poten­tiel impres­sion­nant. L’équipe et moi‐même avons réussi à faire émerger ses rêves, à les concrétiser »

Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 09:20

