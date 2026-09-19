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Après sa sortie incen­diaire sur Zverev, Griekspoor sort du silence : « D’habitude, je ne réagis pas ici, mais là, ça dérape »

Par
Jean Muller
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« Il y avait d’autres sports à la télé­vi­sion et j’ai tout simple­ment du mal à regarder Zverev », avait expliqué Tallon Griekspoor lors d’une confé­rence de presse, avant l’op­po­si­tion Pays‐Bas et Colombie en Coupe Davis. Une décla­ra­tion qui a fait beau­coup de bruit sur la Toile, relayée massi­ve­ment par les médias spécia­lisés dans la petite balle jaune. 

Face à l’am­pleur prise par ses propos, le 55e joueur mondial a pris la parole sur son compte Twitter pour calmer le jeu. 

« D’habitude, je ne réagis pas ici, mais là, ça dérape. J’ai juste dit que c’était dur à regarder à cause des rebonds inces­sants [au service]. Je n’ai que des éloges à adresser à Sacha pour ce qu’il a accompli tout au long de cette année ! »

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 08:54

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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