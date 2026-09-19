« Il y avait d’autres sports à la télé­vi­sion et j’ai tout simple­ment du mal à regarder Zverev », avait expliqué Tallon Griekspoor lors d’une confé­rence de presse, avant l’op­po­si­tion Pays‐Bas et Colombie en Coupe Davis. Une décla­ra­tion qui a fait beau­coup de bruit sur la Toile, relayée massi­ve­ment par les médias spécia­lisés dans la petite balle jaune.

Face à l’am­pleur prise par ses propos, le 55e joueur mondial a pris la parole sur son compte Twitter pour calmer le jeu.

Normally, I don’t react on here, but this is getting out of control 🤣 Just said it was tough to watch because of the never ending boun­cing. Nothing but praise for Sacha for what he’s done throu­ghout this year ! 🫶🏼 — Tallon Griekspoor (@Griekii) September 18, 2026

« D’habitude, je ne réagis pas ici, mais là, ça dérape. J’ai juste dit que c’était dur à regarder à cause des rebonds inces­sants [au service]. Je n’ai que des éloges à adresser à Sacha pour ce qu’il a accompli tout au long de cette année ! »