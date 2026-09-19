« Il y avait d’autres sports à la télévision et j’ai tout simplement du mal à regarder Zverev », avait expliqué Tallon Griekspoor lors d’une conférence de presse, avant l’opposition Pays‐Bas et Colombie en Coupe Davis. Une déclaration qui a fait beaucoup de bruit sur la Toile, relayée massivement par les médias spécialisés dans la petite balle jaune.
Face à l’ampleur prise par ses propos, le 55e joueur mondial a pris la parole sur son compte Twitter pour calmer le jeu.
Normally, I don’t react on here, but this is getting out of control 🤣 Just said it was tough to watch because of the never ending bouncing. Nothing but praise for Sacha for what he’s done throughout this year ! 🫶🏼— Tallon Griekspoor (@Griekii) September 18, 2026
« D’habitude, je ne réagis pas ici, mais là, ça dérape. J’ai juste dit que c’était dur à regarder à cause des rebonds incessants [au service]. Je n’ai que des éloges à adresser à Sacha pour ce qu’il a accompli tout au long de cette année ! »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 08:54