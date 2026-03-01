Accueil ATP

Après ses propos sur Alcaraz, Sinner et Djokovic, Fritz règle ses comptes : « Je ne comprends pas comment tu peux lire cette décla­ra­tion et penser que je me plains »

Par
Baptiste Mulatier
-
109

« Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic obtiennent les horaires qu’ils veulent. Dès que je dois jouer contre l’un de ces joueurs, on fait ce qu’ils veulent », affir­mait tout récem­ment Taylor Fritz, lors d’un live sur Twitch.

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron avait alors réagi à la décla­ra­tion du 7e joueur mondial en le repre­nant de volée : « Si Taylor veut choisir quand jouer, c’est très simple : Il suffit de remporter plusieurs Grands Chelems et d’être numéro 1 mondial. »

L’Américain, visi­ble­ment remonté, a répondu au rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X : « Je ne comprends pas comment tu peux lire ça et penser que je me plains… Ton nom de famille semble avoir beau­coup de sens (« moron » et non « Morón » signi­fiant « crétin » en espa­gnol, ndlr…) »

Ambiance…

Publié le dimanche 1 mars 2026 à 08:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.