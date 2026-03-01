« Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic obtiennent les horaires qu’ils veulent. Dès que je dois jouer contre l’un de ces joueurs, on fait ce qu’ils veulent », affirmait tout récemment Taylor Fritz, lors d’un live sur Twitch.
Le journaliste espagnol José Moron avait alors réagi à la déclaration du 7e joueur mondial en le reprenant de volée : « Si Taylor veut choisir quand jouer, c’est très simple : Il suffit de remporter plusieurs Grands Chelems et d’être numéro 1 mondial. »
L’Américain, visiblement remonté, a répondu au rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X : « Je ne comprends pas comment tu peux lire ça et penser que je me plains… Ton nom de famille semble avoir beaucoup de sens (« moron » et non « Morón » signifiant « crétin » en espagnol, ndlr…) »
I don’t understand how you can watch this and think that I’m complaining… ur last name seems to make a lot of sense😂 https://t.co/IcqWAVL2N9— Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) February 28, 2026
Ambiance…
