« Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic obtiennent les horaires qu’ils veulent. Dès que je dois jouer contre l’un de ces joueurs, on fait ce qu’ils veulent », affir­mait tout récem­ment Taylor Fritz, lors d’un live sur Twitch.

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron avait alors réagi à la décla­ra­tion du 7e joueur mondial en le repre­nant de volée : « Si Taylor veut choisir quand jouer, c’est très simple : Il suffit de remporter plusieurs Grands Chelems et d’être numéro 1 mondial. »

L’Américain, visi­ble­ment remonté, a répondu au rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur X : « Je ne comprends pas comment tu peux lire ça et penser que je me plains… Ton nom de famille semble avoir beau­coup de sens (« moron » et non « Morón » signi­fiant « crétin » en espa­gnol, ndlr…) »

I don’t unders­tand how you can watch this and think that I’m complai­ning… ur last name seems to make a lot of sense😂 https://t.co/IcqWAVL2N9 — Taylor Fritz (@Taylor_Fritz97) February 28, 2026

Ambiance…