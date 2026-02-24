« Je ne vois pas l’intérêt de faire des articles sur Moïse Kouame alors qu’il est en quarts de finale d’un Challenger », a récem­ment déclaré Nicolas Mahut au sujet du jeune espoir fran­çais, esti­mant que l’emballement média­tique autour de lui est excessif.

Alors que ce coup de gueule a beau­coup fait parler en France, l’an­cien numéro 1 mondial en double a déve­loppé sa pensée lors d’une inter­view accordée à Eurosport.

« Tu es joueur, tu es un jeune Français, tu montes. À un moment donné, tu veux te protéger en disant, ‘c’est trop’. Donc, tu veux te mettre un petit peu de côté. Le risque, c’est d’en­tendre ‘Ah, bah tiens, Kouame, il a changé. Il ne veut plus nous répondre.’ Non, ce n’est pas ça. C’est qu’il veut se concen­trer. Et si à un moment donné, il perd un peu, s’il y a une petite bles­sure ou un moment de creux, qu’est‐ce qu’on va dire ? ‘Ah bah tiens, ça ne va pas aussi vite que prévu.’ Si dans un moment plus dur, on se dit : ‘On s’est peut‐être enflammés’, ce n’est pas simple à gérer pour un joueur. Alors que si on s’était moins enflammé au départ, on dirait : ‘C’est normal, il a 19 ans, ça prend un peu de temps.’ Parce qu’une carrière, ce n’est pas linéaire. Il faut regarder Fonseca aujourd’hui. Il va y arriver, je n’ai aucun doute. C’est aussi une pépite qui sera très, très forte. Là, c’est un moment un petit peu moins bien. Qu’est‐ce qu’on dit sur Fonseca ? ‘Tiens, est‐ce qu’on n’en a pas trop fait ? Est‐ce que ce n’est pas trop dur pour lui ?’ Qu’est‐ce qu’on a fait d’Hugo Gaston quand il a fait son parcours en Roland‐Garros en 2020 ? Les titres, c’était : ‘Est‐ce qu’il peut être dans le top 10 ?’ Donc, ce que je dis, c’est : il faut suivre Kouame, oui. Mais un peu de mesure. Et on le laisse un petit peu travailler avec son staff. »