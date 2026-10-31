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Après son abandon à Vienne, Cobolli rassure : « L’examen d’au­jourd’hui a révélé une légère élon­ga­tion muscu­laire. Je me rendrai à Paris et je ferai tout mon possible pour parti­ciper au tournoi »

Par
Jean Muller
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Opposé à Matteo Berrettini en huitième de finale de l’ATP 500 de Vienne, Flavio Cobolli avait jeté l’éponge, quit­tant le court en larmes dès le premier set (5−2). Une situa­tion qui lais­sait présager le pire pour la fin de saison. Si l’Italien avait expliqué que ses émotions n’étaient pas dues à la douleur physique, les fans restaient dans l’at­tente quant à la gravité de sa gêne physique. 

Le fina­liste des Internationaux de France a rompu le silence sur son compte Instagram. Visiblement, le Transalpin est surmo­tivé pour disputer le Masters 1000 de Paris. Un état d’es­prit loin d’être éton­nant, l’ac­tuel sixième mondial doit encore récolter de précieux points pour composter défi­ni­ti­ve­ment son billet au tournoi des Maîtres de Turin (du 15 au 22 novembre).

« L’examen d’au­jourd’hui a révélé une légère élon­ga­tion muscu­laire. Demain, je me rendrai à Paris et je ferai tout mon possible pour parti­ciper au tournoi. Je travaille avec mon équipe pour retrouver ma pleine forme dès que possible et être prêt pour les semaines à venir ».

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 08:54

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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