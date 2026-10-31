Opposé à Matteo Berrettini en huitième de finale de l’ATP 500 de Vienne, Flavio Cobolli avait jeté l’éponge, quittant le court en larmes dès le premier set (5−2). Une situation qui laissait présager le pire pour la fin de saison. Si l’Italien avait expliqué que ses émotions n’étaient pas dues à la douleur physique, les fans restaient dans l’attente quant à la gravité de sa gêne physique.
Le finaliste des Internationaux de France a rompu le silence sur son compte Instagram. Visiblement, le Transalpin est surmotivé pour disputer le Masters 1000 de Paris. Un état d’esprit loin d’être étonnant, l’actuel sixième mondial doit encore récolter de précieux points pour composter définitivement son billet au tournoi des Maîtres de Turin (du 15 au 22 novembre).
« L’examen d’aujourd’hui a révélé une légère élongation musculaire. Demain, je me rendrai à Paris et je ferai tout mon possible pour participer au tournoi. Je travaille avec mon équipe pour retrouver ma pleine forme dès que possible et être prêt pour les semaines à venir ».
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 08:54