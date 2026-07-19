Stefanos Tsitsipas a renoué avec la victoire cette semaine. Le Grec, qui n’avait plus remporté le moindre titre depuis son sacre à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025, s’est adjugé le tournoi de Gstaad en dominant le Belge Raphael Collignon en trois sets au terme d’une finale disputée.
Au moment de la remise des trophées, l’ancien numéro 3 mondial s’est déjà projeté vers la suite de la saison. Désormais regonflé par ce succès, il espère capitaliser sur cette confiance retrouvée pour réaliser une belle tournée nord‐américaine, une période de l’année qui lui a souvent réussi. Il s’était notamment illustré en atteignant les finales du Masters 1000 de Cincinnati en 2021 et de Toronto en 2018.
« Je rentre à la maison. J’aurai besoin d’un ou deux jours de repos. La semaine a été longue. J’ai disputé beaucoup de matchs très éprouvants et j’ai besoin de récupérer pour être prêt pour la tournée américaine. J’espère obtenir les meilleurs résultats possibles aux États‐Unis et, pour cela, il faudra que j’arrive frais et parfaitement préparé pour ces prochaines semaines sur le circuit » a déclaré Stefanos.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 17:24