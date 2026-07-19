Stefanos Tsitsipas a renoué avec la victoire cette semaine. Le Grec, qui n’avait plus remporté le moindre titre depuis son sacre à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025, s’est adjugé le tournoi de Gstaad en domi­nant le Belge Raphael Collignon en trois sets au terme d’une finale disputée.

Au moment de la remise des trophées, l’an­cien numéro 3 mondial s’est déjà projeté vers la suite de la saison. Désormais regonflé par ce succès, il espère capi­ta­liser sur cette confiance retrouvée pour réaliser une belle tournée nord‐américaine, une période de l’année qui lui a souvent réussi. Il s’était notam­ment illustré en attei­gnant les finales du Masters 1000 de Cincinnati en 2021 et de Toronto en 2018.

« Je rentre à la maison. J’aurai besoin d’un ou deux jours de repos. La semaine a été longue. J’ai disputé beau­coup de matchs très éprou­vants et j’ai besoin de récu­pérer pour être prêt pour la tournée améri­caine. J’espère obtenir les meilleurs résul­tats possibles aux États‐Unis et, pour cela, il faudra que j’ar­rive frais et parfai­te­ment préparé pour ces prochaines semaines sur le circuit » a déclaré Stefanos.