Accueil ATP

Après son titre à Barcelone, Arthur Fils ne va pas s’amuser à Madrid

Par
Thomas S
-
537

Le tennis ne s’ar­rête jamais, surtout à cette période de l’année, en pleine saison de terre battue.

Après son magni­fique titre décroché sur l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils ne va pas avoir le temps de célé­brer alors que le Masters 1000 de Madrid pointe le bout de son nez (du 22 avril au 3 mai). 

Alors que le tirage au sort a eu lieu ce lundi, on ne peut pas dire que le Français a été épargné. 

Placé dans la partie haute du tableau, la même que celle de Jannik Sinner, qu’il ne pourra pas affronter avant les demi‐finales, le nouveau 25e mondial, après une entrée en lice abor­dable (Mannarino ou Buse), pour­rait affronter Valentin Vacherot dès le troi­sième tour, avant un poten­tiel duel en huitièmes contre Ben Shelton, tout juste titré à Munich et qui devrait appré­cier les condi­tions dans la capi­tale espa­gnole (rapides et favo­rables aux serveurs). 

S’il parvient jusqu’en quarts, Jiri Lehecka, son bour­reau en demi‐finales à Miami, ou Lorenzo Musetti, qu’il vient juste de battre en Catalogne, pour­raient l’attendre. 

En atten­dant, décou­vrez le tableau complet du Masters 1000 de Madrid ci‐dessous :

J‑2.

Publié le lundi 20 avril 2026 à 17:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥