Le tennis ne s’arrête jamais, surtout à cette période de l’année, en pleine saison de terre battue.
Après son magnifique titre décroché sur l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils ne va pas avoir le temps de célébrer alors que le Masters 1000 de Madrid pointe le bout de son nez (du 22 avril au 3 mai).
Alors que le tirage au sort a eu lieu ce lundi, on ne peut pas dire que le Français a été épargné.
Placé dans la partie haute du tableau, la même que celle de Jannik Sinner, qu’il ne pourra pas affronter avant les demi‐finales, le nouveau 25e mondial, après une entrée en lice abordable (Mannarino ou Buse), pourrait affronter Valentin Vacherot dès le troisième tour, avant un potentiel duel en huitièmes contre Ben Shelton, tout juste titré à Munich et qui devrait apprécier les conditions dans la capitale espagnole (rapides et favorables aux serveurs).
S’il parvient jusqu’en quarts, Jiri Lehecka, son bourreau en demi‐finales à Miami, ou Lorenzo Musetti, qu’il vient juste de battre en Catalogne, pourraient l’attendre.
En attendant, découvrez le tableau complet du Masters 1000 de Madrid ci‐dessous :
Here is the @atptour main draw for the 2026 #MMOPEN ! pic.twitter.com/uOEYqcOoH8— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 20, 2026
J‑2.
Publié le lundi 20 avril 2026 à 17:22