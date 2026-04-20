Le tennis ne s’ar­rête jamais, surtout à cette période de l’année, en pleine saison de terre battue.

Après son magni­fique titre décroché sur l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils ne va pas avoir le temps de célé­brer alors que le Masters 1000 de Madrid pointe le bout de son nez (du 22 avril au 3 mai).

Alors que le tirage au sort a eu lieu ce lundi, on ne peut pas dire que le Français a été épargné.

Placé dans la partie haute du tableau, la même que celle de Jannik Sinner, qu’il ne pourra pas affronter avant les demi‐finales, le nouveau 25e mondial, après une entrée en lice abor­dable (Mannarino ou Buse), pour­rait affronter Valentin Vacherot dès le troi­sième tour, avant un poten­tiel duel en huitièmes contre Ben Shelton, tout juste titré à Munich et qui devrait appré­cier les condi­tions dans la capi­tale espa­gnole (rapides et favo­rables aux serveurs).

S’il parvient jusqu’en quarts, Jiri Lehecka, son bour­reau en demi‐finales à Miami, ou Lorenzo Musetti, qu’il vient juste de battre en Catalogne, pour­raient l’attendre.

En atten­dant, décou­vrez le tableau complet du Masters 1000 de Madrid ci‐dessous :

J‑2.