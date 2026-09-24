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Après son titre à l’US Open, Zverev a encore très faim : « Nous ferons tout pour gagner ce tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il est le joueur le plus expé­ri­menté de la Laver, c’est avec un tout autre statut qu’Alexander Zverev va jouer la neuvième édition à Londres de la compé­ti­tion créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick. 

Et alors que la Team World a remporté la dernière édition, le double lauréat en Grand Chelem a affirmé ses ambi­tions pour la Team Europe. 

« J’adore cette compé­ti­tion. J’ai fait partie de toutes les équipes euro­péennes qui ont remporté la Laver Cup. Bien sûr, nous voulons ramener la Laver Cup en Europe et tenter de la remporter. Je pense que nous avons ici les meilleurs joueurs du monde. C’est spécial de faire partie d’une équipe avec eux et de former une équipe solide. Nous ferons tout pour gagner ce week‐end. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 12:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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