S’il est le joueur le plus expé­ri­menté de la Laver, c’est avec un tout autre statut qu’Alexander Zverev va jouer la neuvième édition à Londres de la compé­ti­tion créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick.

Et alors que la Team World a remporté la dernière édition, le double lauréat en Grand Chelem a affirmé ses ambi­tions pour la Team Europe.

« J’adore cette compé­ti­tion. J’ai fait partie de toutes les équipes euro­péennes qui ont remporté la Laver Cup. Bien sûr, nous voulons ramener la Laver Cup en Europe et tenter de la remporter. Je pense que nous avons ici les meilleurs joueurs du monde. C’est spécial de faire partie d’une équipe avec eux et de former une équipe solide. Nous ferons tout pour gagner ce week‐end. »