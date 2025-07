« Je ne me suis jamais senti aussi vide. Je ne prends plus de plaisir à rien, même en dehors du tennis », a déclaré Alexander Zverev après sa défaite en cinq sets contre Arthur Rinderknech au premier tour de Wimbledon.

Le numéro 3 mondial a visi­ble­ment décidé de prendre un peu de recul et de s’éloi­gner quelques semaines du circuit puis­qu’il s’est retiré de l’ATP 250 de Gstaad, sur lequel ill était inscrit du 14 au 20 juillet.

Gstaad update :

OUT : Zverev

IN : Emergency Substitution spot

Next : Burruchaga