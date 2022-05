« J’arrive, copain », avait répondu Gilles Simon à Jo‐Wilfried Tsonga lorsque ce dernier a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière après Roland‐Garros. Ce samedi, pendant la demi‐finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, le Niçois de 37 ans a mis fin au suspens.

« Ce fut une aven­ture magique, merveilleuse et extra­or­di­naire. Elle s’arrêtera à la fin de l’année. Un énorme MERCI à tous ceux qui l’ont rendue possible. Il n’y a aucune tris­tesse, aucun regret. Juste la volonté de mettre tout ce qu’il me reste. Sur chaque match, jusqu’à la fin », a écrit Gillou sur ses réseaux sociaux.

Avec 14 titres en simple, une 6e place mondiale en 2015, des quarts de finale en Australie et à Wimbledon ainsi que des huitièmes à Roland‐Garros et à l’US Open, il aura réalisé une magni­fique carrière.

Toute l’équipe de We Love Tennis lui souhaite une excel­lente fin de carrière.